Hükümeti kuran Taliban'ın ilk icraatı süpürgeleri kapıp Afganistan sokaklarını temizlemek oldu
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Hükümeti kuran Taliban'ın ilk icraatı süpürgeleri kapıp Afganistan sokaklarını temizlemek oldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren ve sonrasında yeni hükümetini de kuran Taliban mensupları sokağa inip şehirleri temizlemeye başladı. Savaş nedeniyle zarar gören altyapının yavaş yavaş onarılmaya başlandığı bildirilirken, Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin sosyal medyadan yayınladığı videoda "Yurttaşlarım, Afganistan'ı kurtarmak için kanımızı akıtıyorduk, şimdi de Afganistan'ı yeniden inşa etmek için ter dökelim" çağrısında bulundu.

Yeni hükümetin kurulduğu Afganistan'da Taliban mensupları sokağa indi. Ekonomik yetersizlikler nedeniyle sağlanamayan temel hizmetler Taliban tarafından gönüllü olarak sağlanmaya başlandı.

"AFGANİSTAN'I YENİDEN İNŞA ETMEK İÇİN TER DÖKELİM"

Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Taliban'ın altyapı çalışmalarına başladığını yayınladığı video ile duyurdu:

"Yurttaşlarım, Afganistan'ı kurtarmak için kanımızı akıtıyorduk, şimdi de Afganistan'ı yeniden inşa etmek için ter dökelim."

Hükümeti kuran Taliban'ın ilk icraatı süpürgeleri kapıp Afganistan sokaklarını temizlemek oldu

16 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI HALKLA BİRLİKTE ŞEHİR TEMİZLİĞİ YAPTI

Kabil'de belediye başkanı yol çalışmalarına sahada eşlik ederken, Taliban'ın ana merkezi durumundaki Kandahar'dan da görüntüler geldi. Kandahar Belediyesi öncülüğünde 16 ilçe belediye başkanı, yardımcıları, gazeteciler, STK temsilcileri ve bölge halkıyla şehir temizliği yaptı.

Ellerine aldıkları süpürgelerle temizlenmedik yer bırakmayan yetkililer, bu çalışmayı ülke geneline yaymayı amaçlıyor.

Hükümeti kuran Taliban'ın ilk icraatı süpürgeleri kapıp Afganistan sokaklarını temizlemek oldu
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (5)
ERKAN ARSLAN: KAN EMiCi iSiD Belediye Baskani Olduysa KIYAMET Yakindir
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ADANALI : bunların samimiyetine inanan varsa, elimde boğaz köprüsü var uygun fiyata satabilirim
Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
EVO20 : Hayret birileri gelip şeriatçılar süpürgelerle yerdeki tozu kaldırıp ortalığı toza dumana boğdu tarzında şeyler yazmamış şaşırdım :D
Cevap Yaz 11 16 Yayından Kaldır
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Hükümeti kuran Taliban'ın ilk icraatı süpürgeleri kapıp Afganistan sokaklarını temizlemek oldu - Haberler
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