Hükümeti kuran Taliban'ın ilk icraatı süpürgeleri kapıp Afganistan sokaklarını temizlemek oldu

Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren ve sonrasında yeni hükümetini de kuran Taliban mensupları sokağa inip şehirleri temizlemeye başladı. Savaş nedeniyle zarar gören altyapının yavaş yavaş onarılmaya başlandığı bildirilirken, Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin sosyal medyadan yayınladığı videoda "Yurttaşlarım, Afganistan'ı kurtarmak için kanımızı akıtıyorduk, şimdi de Afganistan'ı yeniden inşa etmek için ter dökelim" çağrısında bulundu.