Hukuk Fakültesi başarı sıralaması nedir? YÖK Başkanı Yekta Saraç Hukuk Fakültesi başarı sıralaması şartı nedir? Yekta Saraç açıklamaları!

YÖK, Hukuk Fakültesine girişte aranan başarı sıralaması şartını değiştirdi. YÖK Başkanı Yekta Saraç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, hukuk fakültelerindeki değişimin ayrıntılarını anlattı. Peki, Hukuk Fakültesi başarı sıralaması nedir? YÖK Başkanı Yekta Saraç Hukuk Fakültesi başarı sıralaması şartı nedir? Yekta Saraç açıklamaları! YÖK, hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti. Bu sistem, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olacak. Peki, YÖK Başkanı Yekta Saraç Hukuk Fakültesi başarı sıralaması şartı nedir? Yekta Saraç açıklamaları! İşte detaylar haberimizde...

HUKUK FAKÜLTESİ BAŞARI SIRALAMASI NEDİR? SARAÇ'IN AÇIKLAMALARI!

YÖK Başkanı Yekta Saraç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, hukuk fakültelerindeki değişimin ayrıntılarını anlattı.

İşte Saraç'ın açıklamaları;

"Yeni YÖK" olarak, ülkemizdeki "hukuk eğitimine" ulaşma imkân ve seçeneklerini arttırmak için "sosyal adalet ve fırsat eşitliği" ilkeleri çerçevesinde çalışırken, eğitim öğretimde nitelik ve kalitenin düşmemesi, bilakis yükseltilmesi temel hedefimiz.

Hukuk fakültelerimizdeki eğitim ve öğretim programlarının niteliğini teminen; "Asgari Öğretim Üyesi Sayısı Şartı", "Hukuk Meslekleri İcra Sınavı" ve "Başarı Sıralaması Şartı" gibi bir dizi tedbir aldık, almaya da devam ediyoruz.

Bu kapsamda son olarak "Adalet Bakanlığı'nın ilettiği talebi de dikkate alarak" hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını "bu sene değil, önümüzdeki sene (2022-YKS) yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere" 125.000'den 100.000'e yükseltme kararı aldık.

Bu değişikliğin, üniversite adaylarımız ile ailelerinin yapmış oldukları hazırlıklarının, idareye olan güveninin korunması ve de vakıf üniversitelerine planlamalarını daha rasyonel yapmaları için vakit tanınması açısından 2022-YKS itibariyle uygulamaya girmesini kararlaştırdık.