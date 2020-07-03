Hue Ücretsiz Olarak Epic Games Store Üzerinden Dağıtılıyor Önceki hafta yapılan duyuru bağlamında, Hue ücretsiz olarak Epic Games Store kullacılarının beğenisine sunuldu.

Önceki hafta yapılan duyuru bağlamında, Hue ücretsiz olarak Epic Games Store kullacılarının beğenisine sunuldu. Bulmaca içerikli macera oyunlarından hoşlanıyorsanız, kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Hue Ücretsiz Olarak Epic Games Store'dan İndirilebilir

Bu hafta esasen Hue ile birlikte Conan Exiles da ücretsiz olarak oyuncular ile buluşturulacaktı. Ne var ki Amerika menşeli yayıncı, sonradan karar değişikliğine giderek, ücretsiz olarak dağıtılma durumunu daha ileri bir tarihe aldığını söyledi. Gelin bizler de bu haftanın oyununa yakından bir bakalım.

Hue

Oyunun hikayesine göre, gri renk bir kara parçası üzerinde kayıp olan annesini aramakta olan bir karakteri yönetiyoruz. İlerleyişiniz boyunca renkli parçaları keşfediyorsunuz ve bunları karşınıza çıkan engeller ile eşleştirdiğinizde, engeller ortadan kalkıyor ama karşınıza çözmeniz gereken çok çeşitli bulmacalar çıkıyor.

Senaryoda aşama kaydettikçe de daha fazla rengin açılması ile bulmacaların da zorluğu da artacak. Hue oyununda, bulmanız gereken deniz mavisi, mor, turuncu (levye!), pembe, mavi, kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere toplamda sekiz renk bulunuyor.

Eğer oyun hoşunuza gitmişse, 9 Temmuz 2020 Perşembe günü TSİ 17: 59'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sizin olacak.

Önümüzdeki haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunları da açıklandı. Eğer sonradan bir değişiklik yapılmaz ise Killing Floor 2, Lifeless Planet: Premier Edition ve The Escapists 2, sıradaki ücretsiz oyunlar olacaklar.

Kaynak: Tamindir