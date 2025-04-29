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Hudutsuz Sevda Miray diziden ayrılıyor mu? Zeynep neden ayrılıyor?

Hudutsuz Sevda Miray diziden ayrılıyor mu? Zeynep neden ayrılıyor?
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NOW'ın fenomen dizisi 'Hudutsuz Sevda'da beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizide 'Zeynep Leto' karakterine hayat veren Miray Daner'in, sezon finaliyle birlikte projeye veda edeceği öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizi ikinci sezonunu 63. bölümde tamamlayacak. Hudutsuz Sevda Miray diziden ayrılıyor mu? Zeynep neden ayrılıyor?

NOW'ın perşembe akşamlarına damga vuran fenomen dizisi ' Hudutsuz Sevda'da şaşırtan ayrılık gündem oldu. Peki, Hudutsuz Sevda Miray diziden ayrılıyor mu? Miray neden ayrılıyor?

HUDUTSUZ SEVDA FİNAL NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hudutsuz Sevda erken sezon finali yapacak. "Hudutsuz Sevda" dizisi ikinci sezonunu 63. bölümde kapatacak.

Hudutsuz Sevda Miray diziden ayrılıyor mu? Zeynep neden ayrılıyor?

HUDUTSUZ SEVDA MİRAY DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Miray Daner ile Deniz Can Aktaş'ın paylaştığı "Hudutsuz Sevda" dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizide 'Zeynep Leto' karakterine hayat veren Miray Daner'in, sezon finaliyle birlikte projeye veda edeceği bildirildi.

Hudutsuz Sevda Miray diziden ayrılıyor mu? Zeynep neden ayrılıyor?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizi ikinci sezonunu 63. bölümde tamamlayacak ve üçüncü sezonda "Halo" kod adıyla yeni bir konseptle yoluna devam edecek. Bu değişiklik kapsamında, Miray Daner'in diziden ayrılması planlanıyor.? Dizinin yeni sezonunda, Deniz Can Aktaş'ın canlandırdığı "Halil İbrahim" karakterinin hikâyesine odaklanılması ve kadroya yeni oyuncuların dahil edilmesi bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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