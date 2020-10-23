Son dakika haber | HÜDA PAR'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki

Gelen son dakika haberlerine göre Hür Dava Partisince (HÜDA PAR) Diyarbakır, Elazığ, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Bingöl'de yapılan basın açıklamalarıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterildi.

Hür Dava Partisince (HÜDA PAR) Diyarbakır, Elazığ, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Bingöl'de yapılan basın açıklamalarıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya gelen partililer, "İslam'a düşmanlık psikolojik bir hastalıktır", "İslam'a düşmanlık insanlığa düşmanlıktır", "Biz Avrupalı Müslümanlarla dayanışma içindeyiz" ve "Fransa'da adalet, eşitlik ve kardeşlik yok çünkü Macron var" yazılı pankartlar taşıdı.

Partililer adına açıklama yapan HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Faruk Dinç, Avrupa'da İslam ile Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve engellemelerin, fiziki saldırılara ve aleni bir düşmanlığa dönüştüğünü söyledi.

Fransa'nın kendi vatandaşı Müslümanları haklarından mahrum ettiğini savunan Dinç, Macron'un, açıklama ve uygulamalarıyla, İslam'a karşı nefretini artık aleni bir savaşa dönüştürdüğünü belirtti.

"Fransa'nın hem insanlığa hem de İslam'a karşı sicili bozuktur." diyen Dinç, şöyle konuştu:

"Fransa, son iki asırda başta Cezayir olmak üzere Afrika'nın birçok ülkesinde İslam topraklarını işgal ve talan etmiş, yüzbinlerce Müslümanı katlederek soykırım uygulamıştır. Şu andaki refah ve zenginliğini halen sömürmekte olduğu İslam topraklarına borçludur. Müslümanlar bunların hiçbirini unutmuş değildir. Fransa halen bunların hesabını vermemiştir. Fransa 'terör ve aşırılıkla mücadele' adı altında Müslümanlara her türlü baskı ve ayrımcılığı yaptı. Macron 'Fransa Müslümanı' adıyla kendilerine göre bir Müslüman tipi oluşturmaya çalışıyor."

Bu yaklaşımları" İslam ve Müslümanlara açılan bir savaş" olarak değerlendirdiklerini dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

"Avrupa ve Fransa, İslam'a karşı açtığı bu savaşı kazanamayacaktır. Aziz İslam'a karşı mücadele etmeye çalışanlar, dün olduğu gibi bugün de kaybedenlerden olacaktır. İzzet ve irade sahibi İslam ülkeleri, Fransa'nın bu İslam düşmanlığına karşı mutlaka harekete geçmeli, dünya genelinde Müslümanların hak ve hukukunu koruyacak bir mekanizma mutlaka kurulmalıdır. Başta Fransa olmak üzere Avrupa'da artışa geçen İslam düşmanlığını lanetliyoruz."

Partililer, Siirt'te Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi, Elazığ'da öğretmenevi, Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi, Bingöl'de Saat Kulesi önünde, Şırnak ve Batman'da parti il binasında yaptıkları basın açıklamasıyla, Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan