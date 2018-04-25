Hüda Par Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çoban Açıklaması

HÜDA PAR Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemal Çoban, "Yüksek Seçim Kurulu seçime katılma hakkımızı bugün nihayet teslim etmiştir." dedi.



Çoban, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), HÜDA PAR'ın 24 Haziran seçimlerine katılmasına yönelik kararını açıklamasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Partisinin il başkanlığı binasındaki toplantıda konuşan Çoban, HÜDA PAR olarak 81 ilde seçime gireceklerini vurguladı.

Çoban, şöyle dedi:

"Önümüzdeki süreçte milletvekili aday listelerinin oluşturulması var. Bu sebeple milletvekili aday adaylığı için müracaatları 10 Mayıs tarihine kadar alacağız ve 81 ilin tamamında tam liste ile seçime gireceğiz. İl ve ilçe teşkilatlarımızla, kadın ve gençlik kollarımızla sahaya inerek, seçim kampanyamızı büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Şimdiden 24 Haziran seçimlerinin partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."