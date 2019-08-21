Hububat hasadı yüz güldürmedi

21.08.2019 13:35

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tamamlanan hububat hasadı, üreticinin yüzünü güldürmedi. Düşük verim çiftçiler maliyeti karşılamanın derdine düşürdü.

Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyettin Gazioğlu yaptığı açıklamada beklenilenin çok altında ürün aldıklarını belirtip, "Yıl içerisinde yağış miktarının düşük olması Mayıs ayında yağmurların yağmaması tarımdaki verimi olumsuz etkiledi ve beklentinin çok altında ürün alındı. geçen yılki hasat döneminde bir dönüme 300 - 350 kg buğday alınırken bu yıl bir dönüme 100 Kg buğday alındı ektiği tohumu bile alınamadı. çiftçilerimiz biçerdöver kirasını bile zor ödedi. Hasada güvenerek bankalara, Tarım Kredi Kooperatifine borçlandı ekipman aldı borçlandı bu borçların faizsiz ertelenmesini Çiftçiye faizsiz sertifikalı tohum ve gübre verilmesini istiyoruz."dedi - SİVAS

Kaynak: İHA