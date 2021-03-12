Hubble Uzay Teleskobu, yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegeni görüntüledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hubble Uzay Teleskobu, yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegeni görüntüledi

12.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:55
Hubble Uzay Teleskobu, yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegeni görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, oldukça uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen ve yeni atmosfer oluşturan bir öte gezegeni görüntüledi.

Hubble Uzay Teleskobu, oldukça uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen ve yeni atmosfer oluşturan bir öte gezegeni görüntüledi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesindeki habere göre, gök bilimciler, "GJ 1132 b" ismi verilen öte gezegenin Dünya ile benzer bir yoğunluğa, boyuta ve yaşa sahip olduğunu düşündüklerini belirtti.

Hubble verilerini inceleyen gök bilimciler, gezegende volkanik bir aktivitenin olduğunu ifade ederek, asıl atmosferin gezegenin erimiş magma tabakası tarafından emildiğini ve yeni bir atmosferin volkan tarafından yavaş yavaş serbest bırakıldığını kaydetti.

Bilim adamları, oluşan yeni atmosferin hidrojen, hidrojen siyanür, metan ve amonyak bakımından zengin olduğuna işaret etti.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Nükhet Duru Hakan Yılmaz Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ersun Yanal Ali Şansalan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hubble Uzay Teleskobu, yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegeni görüntüledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 21:56:13. #1.16#
title