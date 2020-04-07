Huawei Mate Xs Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu
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Huawei Mate Xs Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Huawei'nin Şubat ayında tanıttığı yeni katlanabilir telefonu Mate Xs, yarın Türkiye'de satışa çıkıyor. Huawei Mate Xs Türkiye fiyatı haberimizde.

07.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:51
Huawei Mate Xs Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Huawei'nin Şubat ayında tanıttığı yeni katlanabilir telefonu Mate Xs, yarın Türkiye'de satışa çıkıyor. Huawei Mate Xs Türkiye fiyatı haberimizde.

Huawei Mate Xs Türkiye Fiyatı

Huawei, katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli Mate Xs'i Şubat ayının son haftasında resmi olarak tanıtmıştı. Akıllı telefon ve tablet modlarında güçlü performans ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunan Huawei'nin en yeni teknolojileriyle donatılmış katlanabilir telefon Mate Xs, Türkiye'de 8 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Huawei Online Mağazası üzerinden satışa sunulacak. Yıdızlararası Mavisi renk ile gelen telefonun fiyatı 29.999 TL. Satışta olan model 8GB RAM + 512GB depolama alanı sunuyor.

Huawei Mate Xs Özellikleri

Huawei Mate Xs, yeni mekanik menteşe tasarımıyla etkinleştirilen 8 inç "dışa" katlanan ekranla gerçek bir FullView deneyimi sunuyor. İlk olarak Huawei Mate X modelinde gördüğümüz Falcon Wing tasarımı, iki modda kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunarken ekranı güçlendirmek için mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Katlanmış haliyle 6.6 inç ana ekran ve 6.38 inç ikincil ekrana sahip güçlü bir çift ekranlı akılllı telefon moduna geçiyor. Açıldığında iş verimliliği ve oyun performansı için rakipsiz bir görüntüleme deneyimi sunan 8 inçlik bir tablete dönüşüyor. Telefon, katlanabilir form faktörü için tasarlanmış Flying Fish Fins Soğutma Sistemi içeriyor. Bu soğutma sisteminin cihazla birlikte katlanmasına ve düzgün, etkili soğutma için tüm yüzey alanını kaplamasına izin veren mikroskobik yarıklara sahip esnek grafenden üretildiği belirtildi. İnce form faktörü için tasarlanan 5G anten sistemi Mate Xs, yüksek hızda ve stabil bağlantı sunuyor.

Daha iyi verimlilik ve daha az ısınmayla birlikte güçlü performans ve 5G bağlantısı sağlayan dahili 5G modem içeren Kirin 990 işlemciden güç alan Mate Xs, üst seviye kamera sistemi ile donatılmış. Kenar çubuğu boyunca dikey bir diziye yerleştirilen SuperSensing Leica Dörtlü Kamera sistemi, 40MP ana kamera (geniş açılı, f/ 1.8), 16MP ultra geniş açılı kamera (f/ 2.2), 8MP telefoto kamera (f/ 2.4, OIS) ve 3D Derinlik Algılama Kamerası içeriyor. Kamera sistemi, süper sabit çekimler ve 30X'e kadar hibrit zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme kombinasyonunu destekliyor. Yeni kamera seti, düşük ışıklı ortamlarda inanılmaz fotoğraflar çekmek için 204800'e kadar ISO desteği sunuyor. Telefon, selfie kategorisinde devrim yaratarak, kullanıcıların geleneksel olarak yalnızca cihazın arkasından çekilen görüntülerde fayda sağlayacak olan dörtlü kamera sisteminden, tam olarak faydalanmasını sağlıyor. Bununla birlikte, HUAWEI Mate Xs tersine çevirerek, kullanıcılar ikincil ekranı selfie çekimleri için kullanabiliyor.

HUAWEI Mate Xs, kenar çubuğundaki bir düğmeyle isteğe bağlı olarak açılabilen fiziksel bir kilit ile sabitlenen kat yeri sayesinde çok daha büyük bir dijital tuval haline dönüşüyor. Bu, kullanıcıların deneyimi kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmeleri için daha fazla alan sunuyor. Katlanabilir telefon, iki uygulamanın yan yana görüntülenmesini ve birbiriyle etkileşim kurmasını sağlayan Çoklu Pencere özelliğini destekliyor. Metin, resim ve belgeler, içeriği bir uygulamadan diğerine sürükleyip bırakmak kadar kolay bir şekilde aktarılıyor. Ekranın altında bulunan bir dock, kullanıcılara hızlı başlatma için uygulamalar atamalarını sağlayan bir alan yaratıyor. İki uygulama aynı anda açık olduğunda, kullanıcılar Yüzen Pencere özelliğini kullanarak üçüncü bir uygulamayı başlatabiliyor; bu uygulama, mevcut uygulamalardan çıkmadan kısa mesajlara yanıt vermek gibi küçük görevlerin üstesinden gelmek için kullanılabiliyor. Telefon, aynı zamanda HUAWEI'nin Multi-screen Collaboration (Çoklu Ekran Paylaşımı) özelliğini de destekliyor. Bu özellik Windows ve Android cihazlar arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. Bu devrim niteliğindeki çoklu ekran paylaşımı özelliğiyle, kullanıcılar, HUAWEI Mate Xs ve HUAWEI MateBook arasında kolayca dosya transferi yapabiliyor ve iki sistemi tek bir ekrandan kontrol edebiliyor.

Kaynak: Tamindir

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