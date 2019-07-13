Huawei Mate 30 Pro'nun Ekran Tasarımı Açığa Çıktı

Bir süredir Huawei Mate 30 Pro'nun sızıntılara göre tasarlanmış render'ları karşımıza çıkıyordu. Arka taraftaki kamera tasarımının yuvarlak olacağı iddia edilse de birkaç gün önce çıkan bir kılıf görseli cihazın dikdörtgen şeklinde bir kamera tasarımıyla geleceğini bizlere göstermişti.

Bugün ise Huawei Mate 30 Pro'nun ekran paneli kanlı canlı bir biçimde Weibo'da karşımıza çıktı. Daha önce kamera deliğine sahip olacağı iddia edilen Mate 30 Pro için görünen o ki Huawei, 3D yüz tanıma sisteminden vazgeçmemiş ve Mate 20 Pro benzeri büyük bir çentik tercih etmiş. Kamera deliği ise Pro olmayan Mate 30 modelinde karşımıza çıkabilir.

Çentiğin ortasında yer alan deliğin ahize olduğunu düşündüğümüzde Mate 30 Pro, ön tarafta Mate 20 Pro ile aynı sayıda sensör ve kameraya sahip olacak. Mate 20 Pro'ya göre biraz daha ince bir çentiğe sahip olan Mate 30 Pro, ekrana gömülü parmak izi okuyucuyla gelecek. Yani 3D yüz tanıma ve parmak izi okuyucu arasında kullanıcılara iki seçenek sunulmuş olacak.

Oldukça ince çerçeveli görünen bu ekran paneli cihazda kullanılırsa Mate 30 Pro, yan kısımlarda neredeyse sonsuz bir ekran deneyimi yaşatacak gibi görünüyor. Ön paneli aşırı derecede kavisli olarak tasarlayan Huawei'nin güç ve ses tuşlarını ise cihazın yanlarına nasıl sığdıracağı merak konusu.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Mate 30 Pro, 6,71 inçlik QHD+ çözünürlüğünde bir OLED ekrana sahip olacak. 90 Hz yenileme hızıyla geleceği söylenen Mate 30 Pro, yeni nesil Kirin 985 yonga seti ve Balong 5000 5G modemiyle performans anlamında zirveye oynayacak. Ayrıca cihazın 4.200 mAh kapasitesindeki bataryası 55W hızlı şarj desteği ve 10W kablosuz ters şarj desteğiyle gelecek.

Huawei Mate 30 Pro hakkında bildiklerimiz henüz bunlarla sınırlı, önümüzdeki aylarda ise daha fazla bilgiye ulaşabiliyor ve sizlerle paylaşıyor olacağız.