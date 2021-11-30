HSK, yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla yeni ihtisas mahkemelerini belirledi. Buna göre vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan HSK kararlarına göre; Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan ihtisaslaşma hedefi doğrultusunda 6 yeni ihtisas mahkemesi belirlendi, tüketici, ticaret ve idari para cezası davalarına bakacak mahkemeler de kararlaştırıldı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan 'İhtisas mahkemelerine ve uzmanlaşmaya yönelik uygulamalar artırılacaktır' başlıklı ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın 'İhtisas Mahkemelerinin Güçlendirilmesi' başlıklı hedefleri kapsamında planlanan uzmanlaşma ve ihtisas mahkemeleri yönünde adım atıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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