Meclis'te Hakimler Savcılar Kurulu'nun 7 yeni üyesi seçildi
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Meclis'te Hakimler Savcılar Kurulu'nun 7 yeni üyesi seçildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

TBMM, Hakimler Savcılar Kurulu'na atanacak 7 üyeyi belirledi. 21 adaydan belirlenen 7 yeni üye; Ergün Şahin, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Bilal Temel, Ömür Topaç, Sinan Esen ve Cumhur Şahin oldu.

Hakim ve Savcılar Kurulu'na TBMM'nin göndereceği 7 üye için TBMM Genel Kurulunda seçim yapıldı.

HDP GENEL KURULU TERK ETTİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, HSK üye seçiminin kapalı kapılar ardında yapıldığını iddia etti. Daha sonra HDP grubu Genel Kurulu terk etti.

7 ÜYE BELİRLENDİ

5 milletvekilinden oluşan Tasnif Komisyonunun oluşturulduğu Genel Kurulda, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK'ya üye olarak seçildi.

BAKAN GÜL, PARTİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) TBMM kontenjanına ayrılan üyelerinin seçilmesi dolayısıyla siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür etti.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun TBMM kontenjanına ayrılan üyeleri, demokrasi ve uzlaşma zemininde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde belirlendi. Bu olumlu tabloya emek ve katkı sunan tüm siyasi partilere ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

118 BAŞVURU YAPILMIŞTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için 118 başvuru yapılmıştı. Bunlardan ikisinin yeterli şartları taşımadığı gerekçesiyle adaylıkları düşmüştü. Bir kişi de dilekçe vererek adaylıktan çekilmişti. TBMM Genel Kuruluna 21 adayın ismi gelmişti. İlk turda üçte iki çoğunluk arandı.

Adayların birinci turda aldığı oylar şöyle:

Yargıtay üyeleri arasından seçilecek birinci üyelik için aday listesi: Ergün Şahin (460 oy), Ahmet Kar (4 oy), Faruk Şener (2 oy).

Yargıtay üyeleri arasından seçilecek ikinci üyelik için aday listesi: Ömür Topaç (460 oy), Zeynep Şahin (3 oy), Nevzat Özsoy (2 oy).

Yargıtay üyeleri arasından seçilecek üçüncü üyelik için aday listesi: Sinan Esen (459 oy), Mehmet Reşat Koparan (3 oy), Sevinç Türközmen (2 oy).

Danıştay üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Aysel Demirel (458 oy), Lütfiye Akbulut (4 oy), Musa Heybet (4 oy).

Öğretim üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Cumhur Şahin (460 oy), Müslüm Akıncı (4 oy), Mehmet Altunkaya (2 oy).

Avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Bilal Temel (460 oy), Önder Ataseven (3 oy), Alaaddin Varol (1 oy).

Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Hamit Kocabey (437 oy), Arzu Sonsuz (25 oy), Ali Aydın Akpınar (2 oy).

Boş oy kullanılmayan seçimde, 11 oy da geçersiz sayıldı.

Meclis'te Hakimler Savcılar Kurulu'nun 7 yeni üyesi seçildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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