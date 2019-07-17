Hrant Dink davasında karar açıklandı: Erhan Tuncel'e 99,5 yıl; Ogün Samast'a 2,5 yıl hapis

Hrant Dink davasında karar açıklandı: Erhan Tuncel'e 99,5 yıl; Ogün Samast'a 2,5 yıl hapis

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada cezalar açıklandı.

Hrant Dink davasında karar açıklandı: Erhan Tuncel'e 99,5 yıl; Ogün Samast'a 2,5 yıl hapis

Silahlı saldırı sonucu 2007'de hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada cezalar açıklandı.

Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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