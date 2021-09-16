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Hotamış Türkmenleri Bakan Kurum'u ziyaret etti

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Hotamış Türkmenleri Bakan Kurum'u ziyaret etti

Hotamış ve Havalisi Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Hotamış ve Havalisi Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Bakan Kurum, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hotamış havalisi Türkmenleri, yüzlerce yıldır Anadolu coğrafyasında. Bugün de Konya'da, Karapınar'da, Çumra'da ve Karaman'da 50 bini aşkın nüfusuyla gelenek ve göreneklerimizi, kültür değerlerimizi yaşatıyoruz." dedi.

Tüm Türkiye'ye olduğu gibi Konya'ya da en güzel şekilde hizmet ettikleri ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Konya'ya her gidişimizde fırsat buldukça siz hemşerilerimizle beraber oluyoruz. Bakanlık olarak, Konya'mızı, Babaocağımız Karapınar'ı, Hotamış'ı, Çumra'yı geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Konya'mızın her ilçesinde, şehirciliği üst noktaya taşımanın gayreti içerisindeyiz. Şehirlerimizi altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konutlara, millet bahçelerinden çevre yatırımlarına, tarihi kent merkezleri ve meydanlarına kadar yeniden ihya ediyoruz. Yine diğer bakanlıklarımızın tarımdan hayvancılığa, enerjiden sağlığa, kültürden eğitime ve ulaşıma kadar Konya'mızın tüm projelerini yakından takip ediyoruz. Sizlerin vesilesiyle buradan ata toprağıma, baba ocağıma, büyüklerime, teyzelerime, kardeşlerime selamlarımı iletmenizi isterim. Evlatlarımızın, çocuklarımızın gözlerinden öperim."

Hotamış ve Havalisi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Kiraz da, Bakanlığın Konya'ya yaptığı yatırımlardan dolayı son derece memnun olduklarını kaydetti.

Her fırsatta Bakan Kurum'un hemşerilerinin yanında olduğunu ifade eden Kiraz, "Medyadan takip ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Tıpkı bizlerin yanında olduğunuz gibi tüm Türkiye'nin, tüm afet bölgelerindeki vatandaşların da yanındasınız. Sizi gördüğümüzde Türkiye'nin gururu Türkmen çocuğu yine afet bölgelerinde vatandaşların yanında diyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Kiraz, Bakan Kurum'a hediye takdiminde bulundu.

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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