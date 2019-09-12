"Hoşgörüler Diyarı Mardin" fotoğraf sergisi

12.09.2019 18:47

Gazeteci Adnan Avuka tarafından hazırlanan, "Hoşgörüler Diyarı Mardin ve Yaşam ile Elveda Hasankeyf" fotoğraf sergisi, Tekirdağ'da açıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Vali Aziz Yıldırım, Anadolu'nun birçok medeniyete beşiklik yaptığını söyledi.

Mardin'e gitmeden orayı anlamanın çok kolay olmadığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Büyük bir medeniyete başkentlik yapmış Mardin, aynı zamanda Midyat, belki orada Hasankeyf, görülmesi gereken, defalarca gezseniz bile görmeye doyamayacağınız yerler. Mardin, müthiş bir gastronomi kültürüne sahip. Oldukça güzel yemekleri var. Ciddi bir kültür birikimi var. Mardin'in,Tekirdağ'ın çok büyük bir kültür birikimi var. Bu kültürleri yaşatmaya gayret eden insanların birbirleriyle tanışması lazım. İşte burada bir adım atılıyor. İnşallah bunun devamı da Mardin'de olacak. Hayırlı uğurlu olsun."

Avuka ise amacının Mardin ile Tekirdağ arasında kardeşlik köprüsü kurmak olduğunu belirterek, "Burada çok güzel bir birlik ve beraberlik var. Şu anda ülkemizin en büyük ihtiyacı olan birlik ve beraberliği pekiştirmektir. Biz Mardin'i buraya taşıdık. Sıra size geldi. Siz de gelin. Başımızın üzerinde yeriniz var." dedi.

Sergi, 15 Eylül'e kadar açık kalacak.

Kaynak: AA