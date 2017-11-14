Hortumda Yaralananlar O Anları Gözyaşlarıyla Anlattı

Antalya'da 4 ilçede meydana gelen hortumda yüzlerce sera zarar görürken, birçok ev de yerle bir oldu. Hortuma evlerinde yakalanan vatandaşlar o anları anlatı.



Antalya'da dün 4 ilçede eş zamanlı çıkan hortum, bölgedeki hayatı adeta felç etti. Kumluca ilçesinde yüzlerce sera ile bazı evlere zarar veren hortum, Finike ilçesinde ise çoğunlukla ev ve araçlara zarar verdi. 4 ilçede toplam 25 yaralının olduğu belirtilirken bunlardan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



İlk olarak Finike'nin Sahilkent Mahallesi'nde çıkan hortum yeni adliye binası ile yanında bulunan inşaatlara büyük zarar verdi. İkinci bir hortum ise yine Finike'nin Turunçova Mahallesi'nde aynı saatlerde çıktı. Seralardan ziyade evleri yerle bir eden hortum, kamyon ve otomobilleri derelere sürükledi, bir yakıt istasyonunun ise çatısını uçurdu. Hortuma evlerinde yakalanan vatandaşlar ise o anları gözyaşları içerisinde anlattı.



"Koru bizi Allah'ım' diye dua ediyordum"



Hortum sırasında evinde eşiyle birlikte bulunan 56 yaşındaki Sevilay Özer, 60 yaşındaki eşi Şükrü Özer'in durumunun ağır olduğunu, kendinin ise başından yaralandığını belirterek, "Namazı kıldım yatıyordum. Yatakta okurken 'Koru Allah'ım' derken yüzüme geldi, kucağıma televizyon geldi. Kocam Türkiye maçına bakıyordu, boynunu cam kesti, ikinci ameliyata girdi. Benim de kafama tavan çöktü. Nasıl kalktım bilmiyorum, Allah yardım etti. Bir evimiz, bir arabamız, bir motosikletimiz vardı, her şey perişan halde" dedi.



Asiye Uymaz isimli vatandaş ise "Yağmur ve şimşek çakıyordu. Ardından dolu geldi, onun arkasından saniye geçmeden uğultu geldi. Hortum evi yukarı kaldırıp indirdi, sonunda aşağıya bastırdı. Eşyalarımın hepsi dışarıda kaldı, yağmur yağarsa çok kötü olacak. Zararımız çok, oğlumun evinde kalmak zorundayım" diye konuştu.



Hortuma 1 yaşındaki bebeğiyle evde yakalanan bir genç kadın ise, "Çok kötü bir durumdu. Anlatılmaz, yaşanır. O korkuyla ilk bebeğimi düşündük" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı. - ANTALYA