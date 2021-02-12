İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

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İzmir Çeşme'de dün akşam meydana gelen hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Hortumun içine kattığı alanda bulunan ev ve arabalarda büyük zararın olduğu görülürken, 16 kişinin yaralandığı felaketten en fazla zarar gören Alaçatı Mahallesindeki lüks site havadan görüntülendi.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesinde ortaya çıkan hortum önüne kattığı her şeyi savurdu. Alaçatı Port Limanı'nda bulunan bazı tekneler ve iki lüks yat alabora oldu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.

ARAÇLAR DEVRİLDİ, HAYVANLAR TELEF OLDU

Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi. Ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana gelirken, pek çok evin de çatısı uçtu. Yıkılan damların altında kalan küçükbaş hayvanlar da telef oldu.

DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ, MAVİŞEHİR ALARM VERDİ

Şiddetli sağanak ve fırtına zamanlarında dikkatlerin çevrildiği kritik mahalle Mavişehir'de vatandaşlar teyakkuza geçti. Site yönetimleri uyarı sirenleri çalmaya başladı. Yetkililer, deniz seviyesinin yükseldiğini, mahalleyi su basma tehlikesi oluştuğunu duyurdu. Mahallenin sular altında kalma riskine karşı yurttaşları evlerinden çıkmamaları için uyarırken, park halindeki otomobillerinde de bir an önce denizden uzak noktalara çekilmesi çağrısı yaptı.

16 KİŞİ YARALANDI

Alaçatı Port'ta bir vincin devrilmesi sonucu şantiyedeki konteynerlerde kalan 16 işçi yaralandı. Hortumun boyutları ise sabahın ilk ışınlarında ortaya çıktı. Alaçatı Mahallesindeki lüks site de hortumdan nasibini aldı. Sitede adeta bomba patlamış gibi bir görüntü oluştuğu görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran 16 kişinin yaralandığını aktardı ve "Çok şükür ki hayatını kaybeden olmadı" dedi. Hortumun Alaçatı Port tarafında büyük hasarlara neden olduğunu ifade eden Oran, ilk belirlemelere göre 4 teknenin battığını, 10 otomobilin hasar gördüğünü söyledi. Hortumun Büyük Sanayi mevkiini de etkileyerek çatıları uçurduğunu söyledi.

TUNÇ SOYER: EKİPLERİMİZ GÖREVİNİN BAŞINDA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz görevinin başında. Yaralı hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

FELAKETİN BOYUTU GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Öte yandan site önünde bulunan araçlar da ters döndü, evlerin iskelesine bağlı bazı yatlar hortumun etkisiyle alabora olarak kullanılamaz hale geldi. Sitenin aldığı hasar havadan görüntülenirken, Alaçatı Port'taki hasar da gün ağarınca ortaya çıktı.

İşte o görüntüler: