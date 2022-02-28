Horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynayan 8 kişiye 13 bin lira ceza - Haberler

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Horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynayan 8 kişiye 13 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı, Onur Kaya - Güncel
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Horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynayan 8 kişiye 13 bin lira ceza

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, boş evde horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 8 kişiye, 13 bin lira ceza uygulandı.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, boş evde horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 8 kişiye, 13 bin lira ceza uygulandı. Dövüştürülen 4 horoz da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'ndeki evde horoz dövüştürülüp, yasa dışı bahis oynandığını belirledi. Gece yarısı eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, V.O., H.O., A.O., Y.D., M.Ü., M.K., S.B ve S.B.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 8 kişiye,  'kumar oynatmak için yer temin etmek' ve 'yasa dışı bahis yaptırmak' suçlarından toplam 13 bin lira ceza kesildi. Boş evde yapılan aramada; 2 metre çapında ring alanı, terazi ve 4 Hint cinsi horoz bulundu. El koyulan 4 horoz, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynayan 8 kişiye 13 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Güncel

Münir Karaloğlu, Tekirdağ, Kapaklı, Bahis, Güncel, Haberler

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