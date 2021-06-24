Horoz dövüştürüp, bahis oynayan 23 kişiye 76 bin 626 TL ceza
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Horoz dövüştürüp, bahis oynayan 23 kişiye 76 bin 626 TL ceza

Horoz dövüştürüp, bahis oynayan 23 kişiye 76 bin 626 TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında, bir barakada horoz dövüştürüp yasa dışı bahis oynayan 23 kişiye 76 bin 626 TL ceza uygulandı, 9 horoza el konuldu.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında, bir barakada horoz dövüştürüp yasa dışı bahis oynayan 23 kişiye 76 bin 626 TL ceza uygulandı, 9 horoza el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Bağlık Mahallesi'ndeki bir barakaya baskın düzenledi. Baskında, sokağa çıkma kısıtlamasında horoz dövüştürüp, bahis oynatan Z.A.'nın da aralarında bulunduğu 23 kişi yakalandı. Şüphelilere toplam 76 bin 626 TL ceza uygulandı.Z.A. hakkında 'Kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama ve yasa dışı bahis yaptırmak' suçlarından işlem başlatıldı. Horoz dövüştürenlerin bahislerinin, bin TL'den başlayıp, 50 bin TL'ye kadar çıktığı belirtildi. Polisin el koyduğu dövüştürülen 9 horoz ise Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne verildi.


Horoz dövüştürüp, bahis oynayan 23 kişiye 76 bin 626 TL ceza
Horoz dövüştürüp, bahis oynayan 23 kişiye 76 bin 626 TL ceza
Horoz dövüştürüp, bahis oynayan 23 kişiye 76 bin 626 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya

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