Horoz dövüşçüleri jandarmaya yakalandı
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Horoz dövüşçüleri jandarmaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Haberler | 3. Sayfa

Horoz dövüşçüleri jandarmaya yakalandı Erzurum Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gece devriyesinin dikkatleri sayesinde horoz dövüşçüleri yakalandı.

Horoz dövüşçüleri jandarmaya yakalandı

ERZURUM - Erzurum Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gece devriyesinin dikkatleri sayesinde horoz dövüşçüleri yakalandı.

Aşkale ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kandilli mahallesinde icra edilen devriye esnasında TOKİ konutlarının arka kısmında köhne evin bulunduğu alanda insan hareketliliğinin olmasından şüphelenen jandarma devriyesi tarafından yapılan kontrolde yaklaşık 13 kişinin horoz dövüşü yaptırdıkları tespit edildi.

Olay yerine baskın yapan jandarma ekipleri 13 kişiyi aynı anda yakaladı. Olayda kullanılan 2 dövüş horozunu korumaya alan jandarma ekipleri Erzurum Av Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken horozların dövüşmesi için kurulan ringe de el konuldu.

Olaya karışan şahıslara Aşkale Kaymakamının talimatları doğrultusunda Aşkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten toplam 26 bin TL idari yaptırım uygulandı ve Erzurum Av Koruma Milli Parklar Müdürlüğünce de hayvanları koruma kanuna muhalefet etmek suçlarında idari para cezası uygulandı.

Horoz dövüşçüleri jandarmaya yakalandı
Horoz dövüşçüleri jandarmaya yakalandı
Horoz dövüşçüleri jandarmaya yakalandı
Horoz dövüşçüleri jandarmaya yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz

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