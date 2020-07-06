Horizon Zero Dawn çıkış tarihi ne zaman? Horizon Zero Dawn konusu nedir? Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri neler?
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Horizon Zero Dawn çıkış tarihi ne zaman? Horizon Zero Dawn konusu nedir? Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri neler?

PlayStation 4'ün özel oyunlarından biri olan Horizon: Zero Dawn yakından PC için ulaşılabilir olacak. Horizon Zero Dawn fiyatı ne kadar? Horizon Zero Dawn PS4 versiyonu gibi başarılı olacak mı?

06.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:43

PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen Horizon: Zero Dawn, bilgisayar versiyonu olarak piyasaya sürülecek. Guerrilla Games tarafından geliştirilen oyun için de dikkat çeken özelliklerden biri FPS değerinin kitli olmayacak olması. Böylece daha güçlü bilgisayarlarda daha yüksek FPS değerleri görülebilecek. Steam ve Epic Games üzerinden satılacak olan Horizon: Zero Dawn içerisinde aşağıdakiler de bulunacak:

• Horizon Zero Dawn

• The Frozen Wilds genişlemesi

•Fırtına Korucusu Carja Kıyafeti ve Güçlü Yaylı Carja

• Carja Tüccar Paketi

• Tacir Banuk Kıyafeti ve Ayırma Yaylı Banuk

• Gezgin Banuk Paketi

• Korucu Nora Paketi

Horizon Zero Dawn çıkış tarihi ne zaman? Horizon Zero Dawn konusu nedir? Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri neler?

HORIZON ZERO DAWN KONUSU NEDİR?

Noralı Aloy ile zorlu bir göreve atılmaya hazır ol. Kabilesinden dışlanan genç avcı, geçmişini araştırmak ve öğrenmek ister. Kaderini keşfettiği yolda, dünyasının geleceğini tehdit eden şeylere karşı savaş açar.

Makinelerin yönettiği dünyayı açığa çıkarmak için tehlikeli yollardan geçerken, makinelere ve diğer kabilelere saldırman gerekiyor. Burada taktiklerini iyi kullan.

Horizon Zero Dawn ilk olarak PS4 için çıkarılan ödüllü bir aksiyon rol yapma oyunudur. PC versiyonu için gelecek sürümde The Frozen Wilds'da yer almaktadır. Pek çok yeni silah, makine, diyar ve yeteneğiburada keşfedebilirsin!

HORIZON ZERO DAWN ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Horizon Zero Dawn Complete Edition 7 Temmuz 2020'de Steam üzerinden satışa uygun olacaktır.

Horizon Zero Dawn çıkış tarihi ne zaman? Horizon Zero Dawn konusu nedir? Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri neler?

HORIZON ZERO DAWN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Horizon Zero Dawn en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K/ 3.3GHz veya AMD FX 6300/ 3.5GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Horizon Zero Dawn tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K/ 3.5GHz veya Ryzen 5 1500X/ 3.5GHz

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) veya AMD Radeon RX 580 (8GB)

Bellek: 16 GB RAM

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Horizon Zero Dawn çıkış tarihi ne zaman? Horizon Zero Dawn konusu nedir? Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri neler?

HORIZON ZERO DAWN FİYATI NE KADAR?

Steam ve Epic Games üzerinden PC versiyonu olarak piyasaya sürülecek olan rol yapma oyununun fiyatı 275,00 TL olarak açıklandı.

Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon: Zero Dawn, Sony Interactive Entertainment tarafından piyasaya sürülecek. PlayStation 4 bunun bir reklam çalışması olduğunu belirtiyor. Sony Interactive Entertainment Genel Başkanı, PlayStation'a uzak bakan oyuncuların neler kaçırdığını göstermek için oyunun bilgisayar versiyonunu çıkardıklarını açıkladı. Horizon: Zero Dawn gelişmiş grafikleri ve hikayesi ile istediği sonucu elde edecek mi? Takipte kalacağız.

Horizon Zero Dawn çıkış tarihi ne zaman? Horizon Zero Dawn konusu nedir? Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri neler?
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