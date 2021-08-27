Horizon Forbidden West Türkçe Dil Desteğine Sahip Olacak

Bizleri Aloy'un macerasına bir kez daha ortak edecek olan Horizon Forbidden West Türkçe altyazı seçeneği ile çıkış yapacak.

Bizleri Aloy'un macerasına bir kez daha ortak edecek olan Horizon Forbidden West Türkçe altyazı seçeneği ile çıkış yapacak.

Takvimler 2017 yılını gösterirken Guerilla Games tarafından geliştirilen ve yayıncılığını ise Sony'nin üstlendiği PlayStation özel oyunu Horizon Zero Dawn çıkışını gerçekleştirmişti. Bizleri gelecekte medeniyetin yerle bir olduğu bir dünyaya götüren yapım oyuncular tarafından kısa sürede fazlaca sevilmiş ve oyun basını tarafından da olumlu eleştiriler ile karşılanmıştı. Daha sonrasında ise hayatına PlayStation özel oyunu olarak başlamış olan yapım PC için de çıkış yaparak bazı hayranları kızdırsa da satış rakamları oldukça tatminkar olmuştu. Tüm bunların ardından ise Sony'nin elindeki en güçlü markalardan olan Horizon'ın yeni bir oyun ile karşımıza çıkacağı duyurulmuştu.

PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsolları için çıkış yapacağı açıklanmış olan oyun için PlayStation Türkiye'den ülkemizdeki oyunculara bir müjde geldi. PlayStation Türkiye'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre Horizon Forbidden West Türkçe dil desteğine sahip olacak! Kısacası Aloy'un maceralarına tamamen Türkçe bir biçimde eşlik edebileceğiz. Geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi 2021'den 18 Şubat 2022'ye ertelenen oyun bizlere tıpkı ilk oyundaki gibi uçsuz bucaksız, eşsiz güzelliklerle dolu ancak tehlikeli bir dünya vadediyor. Aloy ise hiç olmadığı kadar kararlı ve görevinin farkında. PlayStation 5'te 4K ve 60 FPS sunacak olan oyun önümüzdeki kış gerçekleştireceği çıkışı ile bakalım oyuncular tarafından ne gibi yorumlarla karşılanacak?

Kaynak: SaveButonu