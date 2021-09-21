Hopa'daki çöp duvarı kokusuyla yoldan geçenleri rahatsız ediyor - Haberler
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Hopa'daki çöp duvarı kokusuyla yoldan geçenleri rahatsız ediyor

İhlas Haber Ajansı / Kenan Akyüz - Haberler | Güncel

Hopa'daki çöp duvarı kokusuyla yoldan geçenleri rahatsız ediyor Duvar ile dağ arasında oluşturulan vahşi depolama alanı tepki topluyor Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu kenarında örülen 500 metrelik duvar arkasına dökülen çöpler yoldan görünmese de kokusu ile yoldan geçenleri...

Hopa'daki çöp duvarı kokusuyla yoldan geçenleri rahatsız ediyor

Duvar ile dağ arasında oluşturulan vahşi depolama alanı tepki topluyor

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu kenarında örülen 500 metrelik duvar arkasına dökülen çöpler yoldan görünmese de kokusu ile yoldan geçenleri rahatsız ediyor, tepkilere neden oluyor.

Hopa ilçesi Çamlıköy mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yolun kenarına 500 metrelik beton duvar yapılarak dağ ile duvar arası bir süredir belediye tarafından çöp ile dolduruluyor. Doldurulan çöpler ise hava sıcaklığının da etkisiyle hemen bitişiğinde bulunan Karadeniz Sahil Yolu'nda seyahati çekilmez hale getiriyor. Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan kapısı durumunda olan Sarp Sınır Kapısı'nın yakınındaki çöp şahası bu yolu kullanan özellikle tır şoförlerinin de tepkisini çekiyor.

Çevrede bulunan köylerde yaşayan vatandaşlar da durumdan şikayetçi olduklarını, konunun çözümü için yetkili birimlere başvuru yaptıklarını ancak soruna bir çözüm bulunamadığını dile getiriyor.

Rize'den iş için Artvin'in Hopa ilçesine giden ve yol boyunca kokudan rahatsız olduğunu dile getiren Hüseyin Karadağ isimli vatandaş "Ben buralı değilim ama yoğun bir çöp kokusu geliyor. Çöp kokusundan rahatsız oluyoruz" derken, Sebahattin Gümüşkaya isimli bir başka vatandaş ise kokudan çok rahatsız olduklarını ve çöp dökülen bölgenin sağlık açısından da tehlike arz ettiğini dile getirdi. Gümüşkaya "Kokudan rahatsız oluyoruz. Gidip gelemiyoruz. Geçerken rahatsız oluyoruz. Bir çöp arıtma tesisi kurulması lazım. Sağlık açısından çok kötü bir durumda orası. Arabanın içerisinde bile geçemiyoruz. Oradan yetkililerde geçiyor, devlet adamları da geçiyor. Bu kokuyu sadece biz almıyoruz, onlar da alıyor" dedi.

Herkesin yol boyunca yayılan çöp kokusundan rahatsız olduğunun altını çizen Çetin Koyuncu da "Rahatsız oluyoruz tabi ki. Sadece ben değil herkes rahatsız oluyor. Bu konuda şikayette de bulunuldu ama ilgilenen yok. Yol boyunca koku oluyor. Araçla geçerken rahatsız oluyoruz. Çok etkileniyoruz. Çöp oraya ulu orta boşaltılıyor. Tamam çöpü boşalttın, üstünü ört o zaman. Toprakla üstü örtülse belki koku gider. Çok meydanda. Daha önce yukardaydı, sel geldi aşağıya indirdi, o daha ayrı bir rezillik" ifadelerini kullandı.

Hopa'daki çöp duvarı kokusuyla yoldan geçenleri rahatsız ediyor

Hopa'daki çöp duvarı kokusuyla yoldan geçenleri rahatsız ediyor

Hopa'daki çöp duvarı kokusuyla yoldan geçenleri rahatsız ediyor

Hopa'daki çöp duvarı kokusuyla yoldan geçenleri rahatsız ediyor
İhlas Haber Ajansı / Kenan Akyüz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hopa'daki çöp duvarı kokusuyla yoldan geçenleri rahatsız ediyor - Haberler
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