Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü
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Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü

08.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:18

Hong Kong parlamentosunda oturumun kimin yöneteceğine yönelik çıkan tartışma, kısa süre sonra arbedeye döndü. Çin yanlısı ve demokrasi yanlısı milletvekilleri birbirine girdi. Bir vekil, komite başkanlığı koltuğuna ulaşmak için duvara tırmanırken güvenlik görevlileri durdurdu.

Hong Kong parlamentosunda bugün gerçekleşen oturumun ardından Kongre Komitesi toplantısının kimin yöneteceği konusunda milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE PANKARTLARLA VURDULAR

Milletvekilleri uzun süre seçilemeyen komite başkanlığı koltuğuna oturmak için erkenden salona girerek birbirleriyle yarıştı. Pekin yanlısı milletvekili Komite Başkanı Starry Lee, koltuğa oturdu ve çevresini güvenlik görevlileri sardı. Demokrasi yanlısı milletvekilleri ise duruma tepki göstererek Starry Lee'yi koltuktan kaldırmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüşürken bazı milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti, bazıları da birbirlerine pankartlarla vurdu.

Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü

DUVARA TIRMANMAK İSTEYEN VEKİL DURDURULDU

Milletvekili Eddie Chu Hoi-dick ise komite başkanlığı koltuğuna ulaşmak için duvara tırmanmaya çalışırken 4 güvenlik görevlisi tarafından salon dışına çıkarıldı. Parlamentoda çıkan kavga 1 saatten fazla sürerken kavgada yaralanan Andrew Wan Siu-kin ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Starry Lee yaptığı konuşmada, "Hala komite başkanıyım. Toplantıya başkanlık etme gücüm olmadığı yönünde bir iddia yok" dedi. Öte yandan toplantının başlama saatinin ertelendiği duyuruldu.

Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü

Kaynak: İHA

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