Hong Kong'da kullanılmayan Kovid-19 aşıları çöpe atılmak zorunda kalınabilir
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Hong Kong'da kullanılmayan Kovid-19 aşıları çöpe atılmak zorunda kalınabilir

Hong Kong'da kullanılmayan Kovid-19 aşıları çöpe atılmak zorunda kalınabilir
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kullanılmayan çok sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının çöpe atılmak zorunda kalınabileceği bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kullanılmayan çok sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının çöpe atılmak zorunda kalınabileceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, nüfusuna yetecek miktardan fazla doza sahip olan Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, insanların aşı olma konusundaki isteksizliği nedeniyle toplam nüfusun yüzde 20'sinden daha azı aşılandı.

Yetkililer, 2 milyon doza yakın Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının son kullanma süresinin 3 ay içinde biteceği, bu sürenin sonunda kullanılamaz hale gelen büyük miktarda aşının atılmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Hong Kong'da bugüne kadar sağlık sektörü çalışanlarının ancak üçte birinin aşılandığı kaydedildi.

Bölgede aşılanma oranlarında istenilen seviyenin yakalanamamasının sebeplerinin düşük vaka oranları ile vatandaşların hükümete yönelik güvensizliği olduğu iddia edildi.

Öte yandan bazı yerel politikacılar ise, aşılanma oranlarında bir artış sağlanamaması halinde son kullanma süresi geçmek üzere olan aşıların ihtiyaç sahibi ülkelere ihraç edilmesini önerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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