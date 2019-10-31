Hong Kong'da Cadılar Bayramı'nda maskeli protestolar

31.10.2019 22:36

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde binlerce kişi maske yasağını protesto için Cadılar Bayramı'nda maskeleriyle sokaklara döküldü.

Bölgede haziran ayından bu yana büyük çaplı kitle protestolarına yol açan suçluların iadesi yasa tasarısının 23 Ekim'de geri çekilmesiyle azalan protesto eylemleri, Cadılar Bayramı'nda yeniden gerçekleştirildi.

Hong Kong'un eğlence mekanlarının bulunduğu Lan Kwai Fong'da toplanan binlerce kişi, 4 Ekim'de getirilen maskeli gösteri yasağına karşı, Başyönetici Carrie Lam, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi siyasi figürlerin, film ve çizgi film karakterlerinin maskelerini takarak gösteri düzenledi.

Polis maskeli kişilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, bazı göstericileri tutukladı.

Mahkemeden "internetteki şiddet mesajlarına yasak"

Diğer yandan, Hong Kong Yüksek Mahkemesi internet üzerinden şiddet çağrısı yapan mesajların yayınlanmasına geçici yasak getirdi.

Özellikle protestocuların kullandığı mesaj uygulaması Telegram ile LIHKG forumunu hedefleyen yasak 15 Kasım'a kadar yürürlükte kalacak.

Ülkedeki protestolar

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

Göstericiler, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA