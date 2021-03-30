Honduras'tan ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı
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Honduras'tan ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Honduras'tan ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'dan binlerce göçmenin ABD'ye gitmek için yola çıktığı bildirildi.

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Orta Amerika ülkesi Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'dan binlerce göçmenin ABD'ye gitmek için yola çıktığı bildirildi.

Bölge basınında çıkan haberlere göre, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlardan kaçıp daha iyi bir hayat aramak için yola çıkan göçmenler, Guatemala ve Meksika sınırlarını aşarak ABD'ye geçmeyi amaçlıyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kalabalık gruplar halinde yürüyen göçmenlerden bazılarının kamyon kasalarında balık istifi şeklinde yolculuk yaptığı görülüyor.

Guatemala hükümeti, konuya ilişkin açıklamasında, göçmenlerin düzensiz ve illegal şekilde sınırdan geçmelerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD ile Meksika hükümetleri arasında 29 Ocak 2019'da varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 17 Mart'ta, Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan yasa dışı göçmenlere ilişkin, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın." açıklamasında bulunmuştu.

Meksika Hükümeti, 22 Mart'ta Guatemala ile sınır olan Suchiate Nehri'nin bulunduğu bölgeye, göçmenlerin kaçak şekilde sınırı geçmelerine engel olmak için ordu ve ulusal muhafız birliklerini yerleştirme kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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