Honda Koleksiyon Salonu'nu sanal turla evden keşfetme imkanı Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayanlar, markanın tarihinde yer alan önemli modelleri Honda Koleksiyon Salonu'nda sanal tur ile inceleyebiliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayanlar, markanın tarihinde yer alan önemli modelleri Honda Koleksiyon Salonu'nda sanal tur ile inceleyebiliyor.

Honda açıklamasına göre, Japonya'daki Twin Ring Motegi pistinde bulunan Honda Koleksiyon Salonu, Honda tarafından geliştirilen 300 adedin üzerinde ürüne ev sahipliği yapıyor ve bunların 360 derece sanal tur üzerinden ziyaret edilmesine imkan sağlıyor.

Honda hayranları "https://www.honda.com/collection-hall-gallery" adresini tıklayarak evlerinden müzeyi gezebiliyor. Ziyaretçiler burada otomobiller, motosikletler, güç üniteleri ve yarış otomobillerine kadar uzanan geniş bir koleksiyonu yakından inceleyebiliyor.

Honda Koleksiyon Salonu'nda 3 ayrı kat bulunuyor

Açıklamaya göre, Honda'nın yeni yaklaşımı ile sanal ziyarete açılan Honda Koleksiyon Salonu, markanın seri üretim modellerine ve yarış makinelerine ilham veren tutkuyu gözler önüne serme amacı ile 1998 yılında açıldı.

Honda'nın 70 yıllık tarihine damga vuran en ikonik ürünlerin sergilendiği Honda Koleksiyon Salonu'nda 3 ayrı kat bulunuyor. Bu katları koltuklarından kalkmadan gezebilecek olan sanal tur katılımcıları markanın tarihini video ve fotoğraflarla yaşama şansını yakalıyor.

Honda severler otomobil, motosiklet ve güç ürünleri bölümlerini 2'nci katta görebiliyor. 1963 yılında tanıtılan ilk "kompakt spor" model olan S500 bu alanın yıldızı olarak öne çıkıyor. Markanın Prelude, NSX ve Civic gibi efsanevi modellerinin yanı sıra aynı zamanda Japon otomobil pazarının gelişiminde önemli bir yere sahip olan mikro otomobillerden Kei Cars gibi modeller de sergileniyor.

Ayrıca 1967 yılında satışa sunulan ilk seri üretim mikro otomobil olan Honda N360 gibi Honda'nın en eski modellerinden bazıları da burada sergileniyor. Sergilenen ikonik iki tekerlekli araçlar arasında dünyanın ilk seri üretim dört silindirli motosikleti CB750 ve oval pistonlu NR de yer alıyor.

Honda Koleksiyon Salonu'nun 3'üncü katı, Honda'nın yarış geçmişini sergiliyor. Bu alanda bugün de hala yarışan Honda'nın tek koltuklu yarış otomobilleri, GT'ler ve motosikletler bulunuyor. Honda'nın yarış dünyasındaki önemli başarılarını gözer önüne seren yarış otomobillerinin de sergilendiği kat pist heyecanını yaşatıyor. Bu katta sergilenen araçlar arasından Brezilyalı pilot Ayrton Senna'nın yarıştığı McLaren-Honda veya Mike Hailwood'un Man Adası TT zaferlerine koştuğu altı silindirli RC166 gibi modeller öne çıkıyor.

- Honda Koleksiyon Salonu

Öte yandan açıklamaya göre, Honda Koleksiyon Salonu, kökleri 1940'lı yıllara dayanan Honda tarihindeki önemli gelişmeleri sergiliyor.

Teknoloji ile ulaşım araçlarını birleştirerek insanlara daha konforlu bir hayat sunmayı amaçlayan kurucu Soichiro Honda'nın o dönemlerdeki imkanlarla radyo vericisi için kullanılan bir jeneratör motorunu bisiklete takarak başladığı yolculuğun tüm kilometre taşları bu salonda anlatılıyor.

Attığı ilk adımı daha da geliştirerek ilk önce motorları herhangi bir bisiklete uygulanacak şekilde; yakıt deposu, gaz kolu, teller ve diğer parçalar dahil hazır kit olarak satmaya başlayan Soichiro Honda'nın 1948 yılında kurduğu Honda Motor'un 70 yıllık tarihinin tüm başarıları Honda Koleksiyon Salonu'nda görülebiliyor.

Kaynak: AA