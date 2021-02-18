Honda Civic Type R segment lideri oldu

Hot Hatch sınıfında yer alan Honda Civic Type R, satış grafiği ile Türkiye’de segmentinin en çok satan modeli oldu.

Hot Hatch sınıfında yer alan Honda Civic Type R, satış grafiği ile Türkiye'de segmentinin en çok satan modeli oldu.

Makyajlı versiyonuyla yılın ikinci yarısında satışa çıkmasına rağmen Honda Civic Type R, 2020 yılını toplam 13 adet satışı ile kapattı.

2.0 litre VTEC Turbo motor ve 6 vitesli manuel şanzımana sahip modelde üç çıkışlı egzoz sisteminin Aktif Ses Kontrolü özelliği bulunuyor.

Civic Type R, daha atak ve keskin bir sürüş deneyiminin yanında düşük ağırlık merkezi, hafif ve rijit gövdesiyle sürüş keyfi sunuyor. Gelişmiş süspansiyon sistemi ile daha atak ve keskin bir sürüş deneyimi sunan Type R, Adaptif Amortisör Sistemi'nin yazılımının yol koşullarını çok daha hızlı bir şekilde okuması sayesinde yol tutuş konusunda da başarılı.

0'dan 100'e 5,8 saniyede ulaşıyor

Civic Type R, R 0-100 km/s hızlanmasını 5,8 saniyede tamamlıyor ve 270 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Çeşitli sürüş modlarına sahip Type R, Honda LogR özelliği ile sürüş verilerini kayıt altına alıp analiz ederek sürücünün kendini geliştirmesine katkı sağlıyor.

Model, sınıfının en kapsamlı güvenlik paketlerinden biri olan Honda SENSING ile Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA) ve Lastik Basınç İkaz Sistemi (TPMS) gibi birçok aktif güvenlik teknolojisini bünyesinde barındırıyor.

Kaynak: Carmedya.com