Holo (HOT) Coin Yorum: Holochain (HOT)Yükselişe Geçti! Holo (HOT) Coin Yükselir mi?
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Holo (HOT) Coin Yorum: Holochain (HOT)Yükselişe Geçti! Holo (HOT) Coin Yükselir mi?

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Holo (HOT) Coin Yorum: Holochain (HOT)Yükselişe Geçti! Holo (HOT) Coin Yükselir mi?

Holo (HOT) Coin Yorum: 0.019 $ 'lık küçük destek devam ettiği sürece daha fazla artış hala HOT / USD lehine. Yalnızca 0,016 $ seviyesinin altındaki güçlü kapanış, fiyatların daha da aşağı yönlü olduğunu teyit edecektir.

Holochain (HOT), yükselen trend çizgisi desteğinden 0,0168 $ 'a yükseldikten sonra gün içi hafif kazançlar kaydediyor. HOT Fiyatı, önceki gün bu seviyenin üzerinde başarısız kapanıştan sonra 0,023 $ sınırında kaldı. Bugünün fiyat hareketi, varlığın aşağı yönlü hareketini 0.016 $ 'lık kilit destek (10 Nisan'ın en düşük seviyesi) olarak belirleyen bir Doji şamdanı sinyalini verdi. 0.026 $ direncinin üzerinde bir kırılma, HOT/ USD üzerinde daha da yukarı yönlü bir hareket olduğunu teyit edebilir.

  • 0,025 ABD doları direncinin üzerinde bir kırılma, HOT/ USD'de daha da yukarı yönlü bir teyit sağlayabilir
  • Holochain, önceki hafta tüm HoloPort'larda bir güncelleme yayınladığını duyurdu

Holochain, gerçek anlamda eşler arası uygulamalar için yeni bir açık kaynaklı çerçevedir. Holo (HOT), son 24 saatte 1,19 milyar dolarlık ticaret hacmi ile 3,38 milyar dolarlık mevcut piyasa değerine sahip. HOT, son 24 saatte% 7,43 artışla 0,019 dolardan işlem görüyordu.

Holochain, dağıtılmış, kullanıcı kontrollü depolama ile merkezi olmayan uygulamalardan oluşan bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. 11 Nisan'da Holochain ekibi, "temel sohbet tazeleniyor"başlığıyla birtweet ilebir DevPulse'un geldiğini duyurdu .Holochain'deki Dev Pulse, Holochain Network'teki gelişmeler hakkında anında güncellemeler sağlar. Holochain ayrıca önceki hafta tüm HoloPort'larda Elemental Sohbet'in kullanıcı arayüzündeki en göze çarpan değişikliklerle bir güncelleme yayınladığını duyurdu.

Holo (HOT), 5 Nisan'da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,032 $ 'a ulaştıktan sonra aşağı yönlü bir harekette kaldı. Yükselen trend çizgisi desteğinin 0,016 $' dan hafif bir toparlanma, HOT fiyatını yakın traşta ve 0,026 $ 'lık kilit dirençle itiyor. 0,023 doların üzerindeki ani engel şu anda test ediliyor ve bu seviyenin üzerindeki kapanış daha fazla kazanımın sinyalini verebilir. Sapma, kararsızlığa işaret eden gün içi Doji şamdanıyla karışık kalır.

Kısa vadede, HOT fiyat hareketinin yükselen trend çizgisi desteğinin üzerinde 0.016 $ 'a çıkması muhtemeldir. RSI, olası yatay ticareti düşündüren 50 ortasındaki seviyenin üzerinde düzleşti.

Kararsızlık yukarı yönde çözülürse ve HOT boğaları, fiyatını 0.023 $ 'dan ani bariyerin üzerine çıkarmayı başarırsa, bu durumda HOT'ın kazanımlarını 0.026 $' lık ana dirence daha da genişletmesi muhtemeldir. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,032 $ 'da direncin yeniden test edilmesi için kapıları açacak. HOT/ USD çifti, rallinin bir sonraki ayağını 0.035 $ ve ardından 0.040 $ seviyelerine çıkarabilir.

Tersine, belirsizlik aşağı yönde çözülürse, parite 0.014 $ 'lık desteğe düşebilir. Bu seviyenin altında bir kırılma, fiyatı 0,008 dolara çekebilir.

Tedarik Seviyeleri: 0,0321 Dolar, 0,0298 Dolar, 0,0250 Dolar

Talep Seviyeleri: 0,0161 Dolar, 0,0138 Dolar, 0,0115 Dolar

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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