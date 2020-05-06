Hollywood Yıldızları Türkiye'ye Geliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hollywood Yıldızları Türkiye'ye Geliyor

Hollywood Yıldızları Türkiye'ye Geliyor
06.05.2020 02:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 02:44

Türk-Amerikan ortak yapımı X- The End Time filminin çekimi için koronavirüs sonrasında Hollywood yıldızları Türkiye'ye gelecek.

Türk-Amerikan ortak yapımı X- The End Time filminin çekimi için koronavirüs sonrasında Hollywood yıldızları Türkiye'ye gelecek. Newway Film Stüdyoları tarafından hazırlanan filmin pek çok sahnesi Türkiye'nin farklı bölgelerinde çekilecek. Yüzüklerin Efendisi filminin başrol oyuncusu Elijah Wood'un yanı sıra Jessica Morris, Robert La Sardo, Mike Ferguson, Jalal Jamal, Tiffany Rose, Barry Allan Onody, Lainee Rhodes, Kylin Kalani ve Wilma Elles gibi pek çok ünlü ismin rol alacağı filmin çekimleri Alanya, Kapadokya, Pamukkale, Adıyaman Nemrut'un yanı sıra ABD'de de gerçekleştirilecek.

Epik, fantastik ve aksiyon türünde olan filmin yönetmen koltuğuna Türk asıllı Sean GK oturacak. Filmin başrolünde Yüzüklerin Efendisi filminde Frodo Baggins karakteriyle tanıdığımız Elijah Wood yer alacak. Elijah Wood'un yanı sıra Jessica Morris, Robert La Sardo, Mike Ferguson, Jalal Jamal, Tiffany Rose, Barry Allan Onody, Wilma Elles ve Kylin Kalani'nin de rol alacağı söyleniyor.

X- The End Filminin Çekimlerine Kasım Ayında Türkiye'de Başlanacak

Koronavirüs salgını tedbirleri göz önünde bulundurularak yapımcıların kasım ayında Türkiye'ye geleceği ve çekim için alanları belirleyerek gerekli izinleri alacağı söyleniyor. Bütün izinlerin alınmasıyla birlikte filmin çekimlerine başlanacak. Türkiye'de pek çok projede görev alan Wilma Elles film ile ilgili çok heyecanlı olduğunu, birbirinden değerli oyuncularla beraber bu projenin içinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Başrol oyuncularından birisi olan Wilma Elles, filmde dünyanın sonunun geldiğini, hayatlarını kurtarmak için uğraştıklarını söyledi. Hayallerindeki projenin gerçekleştiğini ifade eden Elles, filmin çok büyük bir vizyona sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Bu tarz filmlerin ağırlıklı olarak Amerika çekildiğini belirten Elles, ilk kez Türkiye'de bu tarz bir film çekileceğini ve filmin çok etkileyici olacağını umduğunu ifade etti.

Filmde Lou karakterine hayat veren ünlü aktör Barry Allen Onod ise filmdeki karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Lou karakterinin çok karışık bir karakter olduğunu belirten Onod, bilim insanı olan Lou'nun Dünya'da bir sorun olduğunu fark ettiğini ve bunu Dünya ile paylaştığını ifade etti. Barry Allen Onod, film içerisinde çok fazla dönüm noktası olduğunu ve Lou karakterinin her bir dönüm noktası için çok büyük öneme sahip olduğunu, bu nedenle projeyi kabul ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haber
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Haber
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haber
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haber
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haber
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Haber
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Karar Futbol Ankara
Şu an buradasınız: Hollywood Yıldızları Türkiye'ye Geliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 03:09:39. #1.14#
title