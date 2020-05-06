Hollywood Yıldızları Türkiye'ye Geliyor

Türk-Amerikan ortak yapımı X- The End Time filminin çekimi için koronavirüs sonrasında Hollywood yıldızları Türkiye'ye gelecek.

Türk-Amerikan ortak yapımı X- The End Time filminin çekimi için koronavirüs sonrasında Hollywood yıldızları Türkiye'ye gelecek. Newway Film Stüdyoları tarafından hazırlanan filmin pek çok sahnesi Türkiye'nin farklı bölgelerinde çekilecek. Yüzüklerin Efendisi filminin başrol oyuncusu Elijah Wood'un yanı sıra Jessica Morris, Robert La Sardo, Mike Ferguson, Jalal Jamal, Tiffany Rose, Barry Allan Onody, Lainee Rhodes, Kylin Kalani ve Wilma Elles gibi pek çok ünlü ismin rol alacağı filmin çekimleri Alanya, Kapadokya, Pamukkale, Adıyaman Nemrut'un yanı sıra ABD'de de gerçekleştirilecek.

Epik, fantastik ve aksiyon türünde olan filmin yönetmen koltuğuna Türk asıllı Sean GK oturacak. Filmin başrolünde Yüzüklerin Efendisi filminde Frodo Baggins karakteriyle tanıdığımız Elijah Wood yer alacak. Elijah Wood'un yanı sıra Jessica Morris, Robert La Sardo, Mike Ferguson, Jalal Jamal, Tiffany Rose, Barry Allan Onody, Wilma Elles ve Kylin Kalani'nin de rol alacağı söyleniyor.

X- The End Filminin Çekimlerine Kasım Ayında Türkiye'de Başlanacak

Koronavirüs salgını tedbirleri göz önünde bulundurularak yapımcıların kasım ayında Türkiye'ye geleceği ve çekim için alanları belirleyerek gerekli izinleri alacağı söyleniyor. Bütün izinlerin alınmasıyla birlikte filmin çekimlerine başlanacak. Türkiye'de pek çok projede görev alan Wilma Elles film ile ilgili çok heyecanlı olduğunu, birbirinden değerli oyuncularla beraber bu projenin içinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Başrol oyuncularından birisi olan Wilma Elles, filmde dünyanın sonunun geldiğini, hayatlarını kurtarmak için uğraştıklarını söyledi. Hayallerindeki projenin gerçekleştiğini ifade eden Elles, filmin çok büyük bir vizyona sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Bu tarz filmlerin ağırlıklı olarak Amerika çekildiğini belirten Elles, ilk kez Türkiye'de bu tarz bir film çekileceğini ve filmin çok etkileyici olacağını umduğunu ifade etti.

Filmde Lou karakterine hayat veren ünlü aktör Barry Allen Onod ise filmdeki karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Lou karakterinin çok karışık bir karakter olduğunu belirten Onod, bilim insanı olan Lou'nun Dünya'da bir sorun olduğunu fark ettiğini ve bunu Dünya ile paylaştığını ifade etti. Barry Allen Onod, film içerisinde çok fazla dönüm noktası olduğunu ve Lou karakterinin her bir dönüm noktası için çok büyük öneme sahip olduğunu, bu nedenle projeyi kabul ettiğini sözlerine ekledi.