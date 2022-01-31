Hollywood Yıldızları İlk Kez Türkçe Rap Klibinde Oynadı!

Daha önce Türk sinema film projelerinde yer alan isimlerin yanı sıra bu kez ilk kez Hollywood starları Türkçe bir klipte yer aldı. Uzaydan gelen iki yabancının dünyada buluşarak bulduğu aşkı anlatan klipte, Kristanna Loken, Terminatör filminde giydiği orijinal kıyafetini yıllar sonra tekrar giydi.

Ramiz Özbay çekim arası gazetecilere yaptığı açıklamada "Bundan sonraki projede Game of Thrones ve Testere filminin başrol oyuncularıyla klip çekeceğiz. Türkiye'de böyle kaliteli işler yapmamız gerekiyor" dedi.

Klip yönetmenliğini ödüllü yönetmen Anıl Tokur üstlenirken, şarkının müziği Ramiz Özbay'a ait. Sözler de ise Samir Karaca ve Ramiz Özbay imzası yer alıyor.