Diş Estetiğinde Hollywood Gülüşü Dönemi Devam Ediyor!

Aşındırma yapmadan uygulanan yöntemlerle dişler artık çok daha estetik bir görünüm kazanıyor. Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Işıl Doğruer'e göre, estetik bir gülümseme kişiyi daha çekici hale getirirken sosyal hayatta da pozitif bir etki yaratıyor.

Günümüzde diş estetiğine verilen önem giderek artıyor, insanlar konuşurken ve özellikle gülümsedikleri zaman Hollywood yıldızları gibi beyaz ve estetik dişlere sahip olmak istiyorlar. Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Işıl Doğruer, ideal gülüşü tanımlamanın, kültürler ve bireyler arası farklılıklardan dolayı çok zor olduğunu; ancak Amerikan sinemasının dünyaya tanıttığı ve "Hollywood Gülümsemesi" olarak bilinen bembeyaz, simetrik ve sağlıklı dişlerden oluşan gülümsemenin dünyadaki hemen her birey tarafından istenir hale geldiğini söylüyor.

KUSURSUZ GÜLÜMSEMEYE SAHİP OLUN



Estetik algısı kişiden kişiye değişen bir faktör olmasına rağmen Doğruer, estetik ideal gülüşü şöyle tanımlıyor: "Estetikten kasıt; çürüklerden, renklenmiş ve kırık dolgulardan, arası ayrık ve eksik dişlerden, kanamalı ve şiş diş etlerinden arınmış, beyaz ve yüzle orantılı dişler ile dudak ve dişlerle orantılı pembe diş etlerine sahip olma durumudur. Kısacası Hollywood gülüşü kusursuz gülüştür."

SADECE DAKİKALAR İÇİNDE MÜKEMMEL GÜLÜMSEMEYE SAHİP OLUN

Hollywood Gülüşünün oluşturulması, yoğun iş temposunda çalışan kişilerin de kısa sürede uygulayabileceği bir işlem. Güçlü yapıştırma sistemlerinin gelişmesi, lamina'ların günlük hayatımıza girmesini sağladı. Diğer estetik işlemler de kusursuz bir görünüm için sık kullanılır oldu. Bunun yanı sıra lazer teknolojisinin gelişmesiyle dişetleri-dudak sadece dakikalar içinde düzenlenebiliyor. Bu sayede tedavi süreleri eskisine oranla çok kısaldı.