Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı

Hollanda Parlamentosu, Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle Türkiye ve Azerbaycan'a yaptırım kararı aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesine de yaptırım kararı alınırken, Türkiye'ye de silah satışına sınırlama kabul edildi.