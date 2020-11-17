Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı
17.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:59
Hollanda Parlamentosu, Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle Türkiye ve Azerbaycan'a yaptırım kararı aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesine de yaptırım kararı alınırken, Türkiye'ye de silah satışına sınırlama kabul edildi.
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de Dağlık Karabağ bölgesine başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesi için "teslim olma" anlamı içeren ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.
Hollanda Parlamentosu, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ Savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve ailesine yaptırım kararı alınırken, Türkiye'ye de silah satışına sınırlama kabul edildi.