Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Grote of Sint-Laurenskerk Kilisesi'nde Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünün çalınması hem şaşkınlık yarattı hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Avrupa'nın en büyük limanına sahip olan Rotterdam'da bir kilisede çalınan türkü duyanları şaşırttı. Video sosyal medyada da pek çok kişi tarafından paylaşıldı.

UZUN İNCE BİR YOLDAYIM TÜRKÜSÜ

Rotterdam'da yer alan Grote of Sint-Laurenskerk Kilisesi'nde Aşık Veysel'e ait Uzun ince bir yoldayım türküsü çalındı. Kiliseden bu türkünün haricinde "Katibim" eseri de çalındı.