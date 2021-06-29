Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet, Afyonkarahisar'da sergi açılışına katıldı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet, Afyonkarahisar'da sergi açılışına katıldı Açıklaması

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet, Afyonkarahisar'da sergi açılışına katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Güler Sanat'ın katkılarıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye'de Hollandalı Günlükleri" isimli uluslararası karma serginin açılışına katıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Güler Sanat'ın katkılarıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye'de Hollandalı Günlükleri" isimli uluslararası karma serginin açılışına katıldı.

Kwaasteniet, AKÜ Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki karma serginin açılışında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hollanda Büyükelçiliğinin kapalı düzenlediği etkinliklerin ardından Ankara dışında tekrar harekete geçmenin güzel ve anlamlı olduğunu dile getiren Kwaasteniet, şöyle konuştu:

"Kriz zamanlarında sanat ve kültür önemlidir. Özellikle geçtiğimiz yıl sanatçılar için çok iyi bir dönem olmadı. Sanat sektöründe performanslarını sergileyen ve görsel alanda çalışan sanatçılar için. Hollandalı sanatçıların içerisinde yer aldığı sanatsal etkinlikleri düzenlemek ve onlara katkıda bulunmak bizim için çok önemli. Geçen yıl Ankara'da başlayan sergi, Nevşehir, Tunceli'nin ardından şimdi de Afyonkarahisar'a uğradı. Bu program dahilinde sanatçı söyleşileri de bulunuyor."

Kwaasteniet, iş birliği için Afyonkarahisar Valiliği, AKÜ Rektörlüğü ile karma sergide eserleri bulunan Hollandalı sanatçılar Arjen Zwart, Jeroen Paalvast ve Koenraad Marinus Van Lier'e teşekkür etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi ile karma serginin açılışını yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise Türkiye'de yaşayan 3 Hollandalı sanatçının "Türkiye'de Hollandalı Günlükleri" uluslararası karma sergide, resimden çizime, fotoğraftan heykel ve video eserlerinin yer aldığı vurguladı.

Konuşmaların ardından uluslararası karma sergi gezildi.

Sergi, 20 Ağustos'a kadar sanatseverlerce gezilebilecek.

Karma serginin açılışına İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, daire müdürleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması
Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması
Türkiye'de 5 bin 846 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 846 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Aziz Yıldırım Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet, Afyonkarahisar'da sergi açılışına katıldı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 23:35:17. #1.14#

title