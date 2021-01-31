Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı

Hollanda merkezli Ongehoord Nederland kuruluşunun yayımladığı görüntülerde, kendisini ve bir başka protestocuyu hedef alan tazyikli suyla vurulan kadının bir yapıya çarptığı ortaya kondu. Alandan götürülen kadının yüzünden oluk oluk kan aktığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ PROTESTOLARIN İKİNCİ GÜNÜNDEN

Görüntüler, Hollanda'da ulusal koronavirüs önlemlerine karşı art arda dört gün süren protestoların ikinci günü olan Pazar çekildi.

GERİLİM HER GEÇEN GÜN TIRMANIYOR

Gösteriler 21.00 ve 04.30 saatleri arasına ek sokağa çıkma yasağı getirilmesinden sonra başladı ve Amsterdam, Eindhoven ve Rotterdam gibi şehirlerde zaman zaman şiddet, isyan ve yağmalamaya neden oldu. Çarşamba günü Hollanda polisi sokağa çıkma yasağının dördüncü gecesinin önceki üç geceye göre daha barışçıl geçtiğini fakat memurların yine de 131 kişiyi ağırlıklı olarak kamu düzenini bozma suçları ve kışkırtma gerekçesiyle gözaltına aldığını açıkladı. Polis güçleri, kalabalıkları dağıtmak için tazyikli su topu ve göz yaşartıcı gaza başvurdu.

"PROTESTOCULAR PAÇAYI KURTARAMAYACAK"

Salı günü Hollanda Adalet Bakanı ayaklanma sırasında gözaltına alınanların hızla yargılanacağını söylemişti. Bakan Ferd Grapperhaus, isyancıların savcılar tarafından hızla hakim karşısına çıkarılacağını ve hüküm giymeleri halinde hapis cezalarıyla karşı karşıya kalmalarının muhtemel olduğunu söyledi. Lahey'deki gazetecilere verdiği demeçte "Bundan paçayı kurtaramayacaklar" ifadelerini kullandı.