Hollanda'da yasal esrar üretimi yapmak için başvurular 1 Temmuz'da başlıyor Ülkede yasa dışı ticareti engellemek amacıyla, hükümet kontrolünde yasal esrar üretimi yapmak isteyenler 1 Temmuz'dan itibaren başvuruda bulunabilecek.

Hollanda'da yasa dışı ticareti engellemek amacıyla, hükümet kontrolünde yasal esrar üretimi yapmak isteyenler 1 Temmuz'dan itibaren başvuruda bulunabilecek. Programa katılmak isteyenlerde, sabıkasız olma koşulu aranacak.

Yasal olarak üretilen esrar, düzenli olarak kalite kontrolüne tabi tutulacak ve piyasada satılan hafif uyuşturucular, daha "sağlıklı" hale getirilecek.

Hollanda'da hükümeti oluşturan dört parti, coffeeshop adı verilen kafelerde yasal olarak satılan esrarın, devlet tarafından belirlenen üreticiler tarafından tedarik edilmesi konusunda anlaşmıştı. Kafelerde yasal olarak satılan esrar, genellikle yasa dışı yollardan tedarik ediliyor.

Hükümet, yasa dışı üretimi kayıt altına almak ve içeriği belirsiz ürünlerin yarattığı sağlık sorunlarını önlemek amacıyla, belediyelerin kontrolünde esrar yetiştirme kararı aldı.

Aralarında Tilburg, Almere ve Breda'ın da bulunduğu 10 şehir, yasal esrar yetiştiriciliği için pilot bölge olarak seçildi.

2021'de başlayacak olan ulusal esrar deneyine katılmak isteyen kişi ya da şirketler, 1 Temmuz'dan itibaren ilgili belediyelere başvuruda bulunabilecek.

Hollanda hükümeti, yasal esrar yetiştiriciliği için gereken şartları açıkladı. Buna göre, esrar yetiştiriciliği için talip olanlardan adli sicil kaydı istenecek. Sabıkası bulunanlar, bu programa dahil edilmeyecek.

Adaylardan detaylı planlar isteniyor

Esrar yetiştiriciliği için başvuranlar, kendilerine ait esrar yetiştirmeye uygun bir alan göstermek zorunda. Bunun yanı sıra, kapsamlı bir ekim planı istenecek.

Üretici kişi ya da şirketin yılda kaç kilo esrar üretebileceği, kaç tür üretim yapabileceği sorularına yanıt vermesi gerekiyor.

Yetiştirici adayları, yılda en az 6,5 ton kurutulmuş kenevir üretebileceğini ya da en az 10 farklı türden esrar yetiştirebileceğini kanıtlamak zorunda.

Yetiştiricilerden, üretim, saklama ve kafelere teslim sırasında gerekli güvenliğin sağlanması için de plan sunmaları istenecek.

Hollanda'da yaygın bir şekilde yasa dışı esrar üretimi yapılıyor. Kapalı alanlarda kaçak elektrik kullanılarak yapılan üretim nedeniyle, her yıl bütçeye ciddi miktarda kaçak enerji yükü biniyor.

Yasa dışı esrar yetiştirilen alanlara yönelik hırsızlık olayları da son derece yaygın.

Hasat dönemi yaklaşan ya da kurutma aşamasındaki esrarın, suç şebekeleri tarafından çalınması en sık rastlanan suçlardan biri.

Esrar üretiminin yasal hale getirilmesi ile kaçak elektrik ve yasa dışı üretime bağlı suçların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Hükümet, bu sayede yüz milyonlarca euroyu bulan yasa dışı esrar piyasasını da kayıt altına almak istiyor.

Düzenli kalite kontrol ölçümleri

Projenin bir başka önemli ayağı ise, güvenlik ve kamu düzeninin yanı sıra, halk sağlığı sorunlarını önlemek.

Piyasada yasa dışı olarak üretilen hafif uyuşturucular, içeriği bilinmediği için zaman zaman ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.

Yasal yılla üretilen esrar, düzenli olarak kalite kontrolünden geçirilecek. Sadece belli bir kalitenin üzerindeki "sağlıklı uyuşturucunun" satışına izin verilecek.

Hollanda'daki yasal esrar satışı yapan "coffeeshopların" yılda yaklaşık 1 milyar euro ciro elde ettiği belirtiliyor.

Yasa dışı esrar ekonomisinin yıllık 5 milyar euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Hollanda'da, "kişisel ihtiyaçlar için" doğal ışıkta 5 köke kadar esrar yetiştirmeye göz yumuluyor.