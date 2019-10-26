Hollanda'da "Türk Kültür Haftası" etkinliği başladı

26.10.2019 21:57

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen "Türk Kültür Haftası" etkinliği başladı.

NDSM Werf Sanat Merkezinde açılışı yapılan etkinliğe Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amsterdam Müdürü Abdullah Altay ile çok sayıda Hollandalı ve Türk ziyaretçi katıldı.

Başkonsolos Arıkan, Hollanda'da yaşayan herkesi etkinliğe davet ederek, "Amsterdam'da böyle bir etkinliğin düzenlenmesi son derece memnuniyet verici. Hem Hollandalılar hem de Amsterdam'a gelen turistler için burası kültürel merkez. Hem de burada yaşayan vatandaşlarımız için görülmesi gereken çok önemli bir etkinlik." ifadesini kullandı.

Türk sanatçıların eserlerinin sergisiyle başlayan etkinliği organize eden ressam ve ebru sanatçısı Okan Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin Avrupa'daki Türk sanatçıların eserlerini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti.

Etkinliğin "Anadolu Rock" konseriyle sona ereceğini aktaran Akın, "Bu etkinliği hem Hollanda'da geleneksel haline getirmek hem de Avrupa'nın farklı kentlerinde aynı konseptle düzenleyerek sergilerimizi başka ülkelerde de tanıtmak istiyoruz." dedi.

3 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte, Avrupa'nın farklı kentlerinden gelen Türk sanatçıların çeşitli sanat eserleri sergileniyor, kültürel ve tarihsel konferanslar ile film gösterileri düzenleniyor.

Kaynak: AA