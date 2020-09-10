Hollanda'da Türk düğün salonundaki kavgaya karışanlarda koronavirüs çıktı, davetliler karantinaya...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Hollanda'da Türk düğün salonundaki kavgaya karışanlarda koronavirüs çıktı, davetliler karantinaya...

Hollanda'da, Türkiye kökenli göçmenlere ait bir düğün salonunda pazar akşamı davetliler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki çocuğun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hollanda'da Türk düğün salonundaki kavgaya karışanlarda koronavirüs çıktı, davetliler karantinaya...
10.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:35

Hollanda'da, Türkiye kökenli göçmenlere ait bir düğün salonunda pazar akşamı davetliler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki çocuğun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Belçika ve Hollanda makamları, başta kavgaya karışanlar olmak üzere, düğüne katılan tüm davetlilerin test edilerek karantinaya alınması için harakete geçti.

Hollanda'nın Belçika sınırındaki Rijsbergen kasabasında bulunan, Türkiye kökenli göçmenlere ait Sultan Palace'da (Sultan Sarayı) geçen pazar akşamı yapılan düğün olaylı sona erdi.

Belçika ve Hollanda'dan yaklaşık 200 davetlinin katıldığı düğünde, iki grup arasında tartışma başladı. Saat 22: 00 sıralarında tartışma kontrolden çıkarak, kavgaya dönüştü. Salon dışına taşan kavgada, 15 yaşındaki bir erkek çocuğu bıçaklanarak ağır yaralandı.

Hollanda polisi, Belçika'dan gelen 20 ve 25 yaşlarındaki iki zanlıyı yakaladı. Ancak Belçikalı savcı, yeterli kanıt bulunmadığı için zanlıları serbest bıraktı.

Bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk ise yaşadığı yer olan, sınırın diğer tarafındaki Anvers (Antwerpen) kentinde bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan testler sonucu, çocuğun koronavirüs olduğu belirlendi.

Nieuwsblad gazetesine göre, bu gelişme üzerine Belçika makamları Hollanda'yı uyardı. Belçikalı yetkililer, kavgaya karışanlar başta olmak üzere, davetlilerin tümüne test yapılarak takip edilmelerini istedi. Yetkililer, test sonuçları çıkana kadar davetlilerin karantinaya alınması çağrısında da bulundu.

BBC Türkçe'nin ulaştığı Sultan Palace yetkilileri, davetlilerde koronavirüs çıkması ve karantina talebi konusunda hiçbir bilgileri olmadığını söyledi. Bir görevli, davetliler ve kavga nedeni konusundaki soruları da yanıtsız bıraktı ve "Bununla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyoruz" dedi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Deniz Akkaya Ozan Çolakoğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Karar İzmir Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Hollanda'da Türk düğün salonundaki kavgaya karışanlarda koronavirüs çıktı, davetliler karantinaya... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 15:35:32. #1.15#
title