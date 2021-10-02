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Hollanda'da ayrımcılık ve ırkçılığa karşı birlikte mücadele için Türk platformu kuruldu

AA / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel
Hollanda'da ayrımcılık ve ırkçılığa karşı birlikte mücadele için Türk platformu kuruldu

Hollanda'da farklı çevrelerden Türk kurumlarının ülke temsilcileri ile ortak çalışma zemininde aynı amaç doğrultusunda çalışma yapmak, ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmek için "Platform Turkse Nederlanders (PTN)" adlı platform kuruldu.

Hollanda'da farklı çevrelerden Türk kurumlarının ülke temsilcileri ile ortak çalışma zemininde aynı amaç doğrultusunda çalışma yapmak, ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmek için "Platform Turkse Nederlanders (PTN)" adlı platform kuruldu.

Türkçe anlamı Hollanda Türk Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olan PTN, Rotterdam'da basına tanıtıldı.

PTN Koordinatörü Mustafa Özcan, platformun Hollanda Türk toplumunun ortak paydalarda buluşup, Türk toplumunun eriştiği gelişmeleri ve Hollanda toplumuna kattığı değerleri tespit ederek bu değerlerin pozitif gündemlerle kamuoyuna, resmi kurumlara, siyasi partilere ve kuruluşlara aktarılması için kurulduğunu söyledi.

Özcan, "Farklı kurumsal kültürlerden gelen Türk kurumlarının ülkesel temsilcileri ile ortak çalışma zemininde aynı amaç doğrultusunda çalışmalar yapmak amacıyla kurulan PTN, Hollanda Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı ayrımcılık, ötekileştirme, ırkçılık ve İslam ve Müslüman karşıtlığı konularında ve tüm toplumumuzu ilgilendiren diğer konularda birlikte ve koordineli hareket ederek, stratejiler geliştirip uygulamaları takip edecektir." dedi.

Toplantıya PTN'nin kurucuları ve üyeleri, Hollanda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ümit Akbulut, Hollanda Türk Federasyonu (HTF) Başkanı Murat Gedik, Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu (MGNN) Başkanı Mustafa Hamurcu, Hollanda İslam Federasyonu (NIF) Başkanı Mustafa Aktalan, Hollanda Türk Girişimci Dernekleri Platformu (TNOP) Başkanı Durmuş Doğan ve Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu (TKIF) Başkanı Ömer Altay ve ekipleri katıldı.

AA / Abdullah Aşıran - Son Dakika Haberleri
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