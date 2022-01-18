Hogwarts Legacy, 2023 yılına kadar piyasaya sürülmeyebilir

Hogwarts Legacy'nin 2022 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyordu, ancak Sacred Symbol'ün podcast sunucusu Colin Moriarty programında oyunun "bir tür belada" olduğundan şüphelendiğini açıkladı ve "oyunun bu yıl çıkmayacağını" bildirdi.

Moriarty, bu söylentileri nerede duyduğuna dair bir bilgi paylaşmadı veya ne tür bir sorun ile karşı karşıya kaldığını da açıklamadı. Söylentiler bir sonraki PlayStation etkinliğinin gelecek ay gerçekleşebileceğine de sahip, oyun söylentilerine dair haberler paylaşan Tom Henderson "muhtemelen State of Play" olacağını ima ediyor ve God of War Ragnarok, Final Fantasy 16 ile birlikte Hogwarts Legacy'ye bir bakış içeren bir proje başlatılacak.

Oyunun 2020'de duyurulmasından beri çıkması planlanan Harry Potter RPG'si hakkında çok fazla şey duyulmadı. Hogwarts Legacy'nin 2022'de Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülmesi bekleniyordu.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri