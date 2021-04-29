SARAYBOSNA - Hodzic ve Prekazi'den Avrupa Süper Ligi eleştirisi (2)

Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan eski futbolcular Tarık Hodzic ve Cevad Prekazi, Avrupa Süper Ligi projesinin tamamen maddi odaklı olduğunu belirterek, UEFA'nın tutumunu desteklediklerini söyledi.

Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan eski futbolcular Tarık Hodzic ve Cevad Prekazi, Avrupa Süper Ligi projesinin tamamen maddi odaklı olduğunu belirterek, UEFA'nın tutumunu desteklediklerini söyledi.

Bosna Hersekli eski futbolcu Hodzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Süper Ligi oluşumunun futbol üzerinde yapılmaya çalışılan bir faşizm olduğuna işaret ederek, "Büyük futbol kulüplerini kapsıyor denildi. Peki küçük futbol kulüpleri nerede? UEFA ve FIFA'nın tutumunu tamamen destekliyorum." dedi.

Küçük futbol kulüplerinden büyük oyuncuların doğduğunu anımsatan Hodzic, "Mesela benim futbolcu olmak isteyen bir torunum var. En büyük hayali Real Madrid ya da Galatasaray'da forma giymek. Şimdi ben ona büyük kulüplere gidemeyeceğini nasıl anlatırım. Böyle hikayelerle dolu bir Avrupa düşünün." diye konuştu.

Hodzic, taraftarın futbolda oldukça önemli bir yer kapladığının altını çizerek, Avrupa Süper Ligi projesinin dünya futbolu için iyi olmadığını söyledi.

Avrupa Süper Ligi'nde ayrımın neye ve kime göre yapıldığının belirsiz olduğunu aktaran Hodzic, "Galatasaray, Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, bunların hepsi Avrupa birincisi olmuş kulüpler. Onların adı neden geçmiyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Hodzic, oluşumun başarısızlıkla sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, projenin maddi odaklı olduğunu vurguladı.

Türk futbolunu yakından takip ettiğini anlatan Hodzic, Türkiye'de her geçen gün genç futbolcuların karşılaşmalara dahil olmasından mutlu olduğunu ve Türk futbolunun geleceğinin bu gençlere bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Prekazi: "24 saat geçmeden büyük tokat"

Galatasaray ve Partizan'ın efsane isimlerinden Prekazi de Avrupa Süper Ligi'nin tamamen maddi gelir üzerine kurulduğuna işaret ederek, "24 saat bile geçmeden büyük bir tokat yediler." dedi.

Futbolun beşiği olarak nitelendirilen İngiltere'de taraftarların sokağa dökülmesinden mutluluk duyduğunu söyleyen Prekazi, UEFA'nın konuya ilişkin tutumunu da desteklediğini belirtti.

Prekazi, büyük kulüplerin teknik direktörlerinin ağız birliği yaparak hareket etmesini de saygıyla karşıladığını ifade ederek, özellikle son bir yılda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle taraftarsız futbolun ne kadar acı bir tecrübe olduğunun deneyimlenmiş olduğunu kaydetti.

Avrupa Süper Ligi krizi

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Real Madrid, Barcelona ve Juventus dışındaki kulüpler, gelen tepkiler üzerine oluşumdan ayrılacaklarını duyururken, Juventus ise "projenin gerçekleşme ihtimalinin sınırlı olduğu" yönünde açıklama yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elman Omic