Hocalı Şehitleri 28. yılında anılıyor

21.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:02

Azerbaycan'ın Hocalı bölgesinde 26 Şubat 1992'de Ermenilerce yapılan ve 613 sivilin ölümüyle sonuçlanan Hocalı Katliamı, Iğdır'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği, Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Iğdır Şubesi ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, "Hocalı Vahşeti" konulu filmin gösterimi yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, "Tarihin en kanlı soykırımlarından olan ve Ermenilerce çocuk, kadın, yaşlı binlerce Azerbaycan Türkü'ne uygulanan Hocalı Soykırımı'nın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen yüreklerimizdeki acı hala ilk günkü gibi yerini koruyor." dedi.

Hocalı Katliamı'nın yüzyılın en acımasız soykırımı olduğunu belirten Acar, konuşmasına şu ifadelere yer verdi:

"26 Şubat 1992'de Türkler, Ermeniler tarafından yüzyılın en acımasız, işkenceli, kanlı soykırımına maruz kalmışlardır. İnsanlık adına Ermeniler tarihin en acımasız soykırımını gerçekleştirerek silahsız, güçsüz, sivil insanları vahşice öldürmüşlerdir. Bundan tam 28 sene önce soğuk bir kış gecesi gerçekleşen o soykırım Türklerin dünyanın gözü önünde soykırıma uğratıldığı bir gündür. O gece Oğuz-Türk yurdu Karabağ'ın en büyük kentlerinden biri olan Hocalı yerle bir edildi. Geçmişini bilmeyen, onu unutan insan geleceğe de doğru düzgün ve umutla bakamaz. Hocalı soykırımını unutmayalım ki bu son olsun."

Programda, 'Hocalı' konulu fotoğraf, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Vali Yardımcısı Yunus Koç ve Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev tarafından verildi.

Anma programı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut, Azerbaycan Devlet Üniversitesinden Prof. Dr. Maarife Hacıyeva ve Erzurum Atatürk Üniversitesinden Doç. Dr. Gürsoy Solmaz'ın Hocalı konulu paneliyle devam etti.

Kaynak: AA