HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI MİNDERCİLİĞİ, MESLEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta yaşayan Köksal Akgül (54), 3 sene önce evde hobi olarak başladığı minderciliği mesleğe dönüştürdü. Yaptığı ürünler ilgi görünce kendi dükkanını açan Akgül, "Zevk alarak yaptığım bir iş oldu. Hedefim yaptığım ürünleri yurt dışına da gönderebilmek" dedi.

Kentte aşçılık yapan 4 çocuk sahibi Köksal Akgül, 2019 yılında emekli olduktan sonra evde boş zamanlarını değerlendirmek için hobi olarak mindercilik yapmaya başladı. Tarihi dizilerin başlamasıyla şark köşesi gibi alanlara duyulan ilginin artması üzerine harekete geçen Akgül, aşçılıktan emekli olduktan sonra evde boş zamanlarını değerlendirmek için eski usul minderler işlemeye başladı. Yaptığı ürünleri sosyal medyada paylaşan Akgül, yakın çevresinden siparişler aldı. Zamanla artan müşteriler sipariş vermek için evine gelmeye başlayınca talepleri değerlendirme kararı alan Köksal Akgül, 2 yıl önce kent merkezinde Küçükminare Mahallesi'nde minderci dükkanını açtı.

Sivas'ın ilçe ve köylerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen siparişler olduğunu belirten Akgül, "Bu iş benim için bir hobi denemesiydi. Çok zevkli bir iş olduğunu fark edince devam ettim. Zamanla öyle bir noktaya geldi ki müşteriler artık sipariş için eve geliyordu. Ben de bunu dükkan açarak değerlendirmek istedim. Eskiye dönük çadır ürünlerine hep merakım vardı. Bu merak beni bu noktaya getirdi. Emekli olunca bu işe yöneldim ve şu an zevk alarak çalışıyorum. Benim etiketimi taşıyan ürünlerimi yurt dışında birçok noktaya göndererek şehrimin adını duyurmak istiyorum. Bu işe talep çok güzel. Özellikle köylerden ve ilçelerden yoğun istek geliyor. Ürünlerimizin uzun ömürlü ve yıkanılabilir olması talebi de artırıyor. Tarihi dizilerin başlamasıyla beraber istekler oldukça arttı. O dizi sahnelerindeki dekorları sevenler bizlere ulaşıp bahçelerine balkon ve teraslarına şark köşesi gibi alanları dekore ettiriyorlar. İnsanların ürünlerden memnun kaldığı yönündeki geri dönüşlerine de çok mutlu oluyorum" dedi.