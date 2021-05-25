Hobi olarak başladı meslek edindi
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Hobi olarak başladı meslek edindi

Hobi olarak başladı meslek edindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yaşayan 46 yasındaki Muammer Demir, çocuk yaşlarında hobi olarak başladığı arıcılığı gecen sürede meslek edindi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yaşayan 46 yasındaki Muammer Demir, çocuk yaşlarında hobi olarak başladığı arıcılığı gecen sürede meslek edindi.

Kabadüz ilçesinde her yıl arılarının bakımını yaparak kestane balı elde eden Demir, ailesinin geçiminin büyük bölümünü sattığı ballardan sağlıyor. Bu yıl arılarının akasya çiçeklerinden gelen yoğun balla ciddi geliştiklerinin altını çizen Demir, kestane balı mevsiminde çok iyi hazırlandıklarının altını çizdi.

Sadece kestane balı yaptığını ifade eden arıcı Demir, "Çocukluk yıllarımda hobi olarak başladığım arıcılığı şuan meslek olarak yapıyorum. Bu yıl arılarımız akasya çiçeklerinden gelen balla baya bir güçlendi. Önümüzdeki kestane mevsimine arılarımız çok güçlü olarak girecek. Bu yıldan çok umutluyum. Tüm koşullar uygun giderse çok güzel bal elde ederim" dedi.

Demir, kestane balını toptan fiyata sattığını sözlerine ekledi. - ORDU

Hobi olarak başladı meslek edindi
Hobi olarak başladı meslek edindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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