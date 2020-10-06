HKÜ'de ilk ders Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan

HKÜ'de ilk ders Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Bin 500'e yakın öğrenci üniversite hayatına adım attı Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için pandemi kurallarına uygun, hem yüz yüze hem çevrimiçi...

HKÜ'de ilk ders Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan

Bin 500'e yakın öğrenci üniversite hayatına adım attı

GAZİANTEP - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için pandemi kurallarına uygun, hem yüz yüze hem çevrimiçi oryantasyon eğitimi düzenledi. 3 bin kişilik oturum alanına ve açık havaya sahip HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen "İNT100 Üniversite Hayatına Giriş" dersinde, bin 500'e yakın öğrenci, üniversite hayatına adım attı.

Türkiye 35'incisi ile birlikte ilk 10 binde 25 öğrencisi bulunan ve bu yıl bin 500'e yakın yeni kayıt yaptıran öğrencilerine gerçekleştirdiği program ile "Hoş Geldiniz!" diyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi, alınan önlemler çerçevesinde Covid-19 riskini en aza indirdi. HKÜ'yü tercih ederek üniversiteye yerleşen öğrencilere "hijyen ve sosyal mesafe kuralları" kapsamında oryantasyon eğitimi düzenlendi. Üniversiteye adaptasyonu kolaylaştırmayı hedefleyen etkinlik ile öğrenciler, yeni döneme motivasyonu yüksek başladı.

HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu çevrimiçi katılım sağlarken, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, akademisyenler ve HKÜ'nün yeni öğrencileri ise yüz yüze katılım gösterdi.

İlk ders Prof. Dr. İbrahim Kalın'dan

HKÜ'nün yeni öğrencilerine yol haritası niteliğinde olan Oryantasyon Programında ilk dersi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın vererek, "Dünyaya söyleyecek sözümüz var. Hasan Kalyoncu Üniversitesinin akademisyenleri, öğrencileri, araştırmacıları olarak sizlerin rolü çok önemli. Bu yolculukta yanınıza alacağınız erzaklar neler ve yoldaşlarınızda nasıl vasıflar arıyorsunuz. Nasıl bir hazırlık çerisinde olmalıyız. Bu büyük soruları bugün yeniden sormak zorundayız. Eğitimin amacı sadece bir diploma almak ve teknik alanda uzmanlık elde etmek değildir. Bunların daha ötesinde buradaki entelektüel eğitim yolculuğunuzda hayatın anlamı üzerine, birey olmak, erdemli olmak, aklınızı kullanmak üzerine büyük sorular soracak ve bunları kullanmak için çalışacaksınız. Bu temel soruları zihninizin bir yerinde yol gösterici bir kılavuz olarak muhafaza ettiğiniz müddetçe, eğitiminiz gerçek manada nitelik kazanacaktır" diyerek yeni eğitim öğretim yılının başarılı olması temennilerinde bulundu.

"Ülkemizin geleceğini ay yıldızlı al bayrak altında sizler şekillendireceksiniz"

Dünyada başlayan pandemi sürecinin yeni dünya düzeninde insanların her alanda yeni bir yaşam alışkanlıkları oluşturduğuna dikkat çeken HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin mimarisi ve tasarımı ile bu yeni yaşam tarzına uygun bir yapı olarak bugün açık havada öğrencilere ders yapma imkanı sağladığını dile getirdi.

Konuşmasında öğrencilere seslenen Cemal Kalyoncu, "Ülkemizin pırıl pırıl gençlerine hitap etmek bana büyük mutluluk veriyor. 2008 yılında kurduğumuz üniversitemizde her zaman araştırma, geliştirme ve yeniliği önem verdik. Okulumuzun öğretim üyelerinin, mezunlarının ve öğrencilerinin yaptığı tüm bu çalışmalarla gurur duyuyorum. Üniversitemizi kurarken kendi değerlerimizden ilham aldık. Ülkemizin kaliteli insan gücüne ihtiyacı var. Edineceğiniz bilgi ve donanımla, ülkemize büyük katkılar sunacağınızdan hiç kuşkum yok. Ülkemizin geleceğini ay yıldızlı al bayrak altında sizler şekillendireceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine sizler yön vereceksiniz" ifadelerine yer vererek başarılı ve sağlıklı bir öğretim yılı diledi.

"Bize emanetsiniz"

Öğrenim hayatınız boyunca bizlere emanetsiniz diyerek öğrencilerine seslenen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Üniversitenizde, sadece derslere girmekle yetinmeyerek; araştırma yapacak, projeler üretecek, inovatif ve girişimci bireyler olarak derslerinize ve fikirlerinize sıkı sıkı sarılacaksınız. Toplumsal sorunlara duyarlı, çevresinde olup bitenlere yetişkin bilinciyle bakabilecek, çözüm üretecek gençler olacaksınız. Günümüzde dünya büyük bir dönüşüm içindedir. Sizler de; geleceğin mühendisleri, hukukçuları, öğretmenleri, mimarları, bilim insanları, iletişimcileri, sağlıkçıları ve nitelikli uzmanları olarak içinde bulunduğunuz evrensele, edindiğiniz donanımlarla yön vereceksiniz. Üniversitenizin sizlere sunduğu imkanları iyi kullanın. Sanatı yaşayın ve yaşatın. Tiyatro, müzik, şiir, resim, dans gibi ilgi alanlarınız varsa geliştirin ve sosyal yaşamın ritmine ayak uydurun. Bütün bu bileşenleri yerine getirdiğinizde başarı kaçınılmaz olacaktır" sözleriyle HKÜ'nün yeni öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.

Üniversite yaşamına mini prova

Dopdolu içeriği ile 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılına kolay uyum sağlanması için adaptasyonu kolaylaştıracak ve 4 gün sürecek "İNT 100 Üniversite Hayatına Giriş" dersinde: HİBRİT Eğitim Modeli, Korona Günlerinde Kampüs, Üniversitede Bilişim Hizmetleri, Kampüs ve Öğrenci Toplulukları Tanıtımı, Öğrencilerin Hak ve Sorumlulukları, Çalışıyorum O Halde Varım! Etkili Başarı Yolları, Mutlu Bir Üniversite Yaşamı ve Pandemi Döneminde Öğrenci Olmak konuları, yeni üniversite öğrencilerine detaylı bir şekilde anlatılacak. Öğrencilerin bilgi ve donanımlarını zenginleştirmek için düzenlenen programda: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi (PDRMER), Engelsiz HKÜ, Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi (KALİTTO), Kariyer Merkezi ile Uluslararası Öğrenci ve Erasmus Ofisleri ve derslerin tanıtımları da yer alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR