Hizmetli maaşı ne kadar oldu? 2022 zamlı Hizmetli maaşı kaç TL?

6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin imzalandığını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hangi memurun ne kadar maaş alacağı tabloyu paylaştı. Peki, 2022 3600 ek gösterge zamlı Hizmetli maaşı kaç TL? Hizmetli maaşı ne kadar oldu?