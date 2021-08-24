Hizmetli maaşı ne kadar oldu? 2022 zamlı Hizmetli maaşı kaç TL?
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Hizmetli maaşı ne kadar oldu? 2022 zamlı Hizmetli maaşı kaç TL?

Hizmetli maaşı ne kadar oldu? 2022 zamlı Hizmetli maaşı kaç TL?
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6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin imzalandığını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hangi memurun ne kadar maaş alacağı tabloyu paylaştı. Peki, 2022 3600 ek gösterge zamlı Hizmetli maaşı kaç TL? Hizmetli maaşı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6'ncı Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığını duyurarak zam sonrası alınacak maaş tablosunu paylaştı. Gelişme sonrası Hizmetli maaşı ne kadar oldu, 2022 zamlı Hizmetli maaşı kaç TL merak edildi.

HİZMETLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6'ncı Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığını duyurarak zam sonrası alınacak maaş tablosunu paylaştı.

Hizmetli maaşı ne kadar oldu? 2022 zamlı Hizmetli maaşı kaç TL?

Tabloya göre 2022 Ocak-Haziran maaşında;

-Mühendis, 2021 Temmuz ayında 7,902 lira alıyorken, Ocak ayında 8,385 lira maaş alacak.

-Şef, 2021 Temmuz ayında 6,051 lira alıyorken, Ocak ayında 6,441 lira maaş alacak.

-Öğretmen, 1/4, 2021 Temmuz ayında 6,415 lira alıyorken, Ocak ayında 6,823 lira maaş alacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

-Öğretmen, 9/1, 2021 Temmuz ayında 5,822 lira alıyorken, Ocak ayında 6,201 lira maaş alacak.

-Hizmetli 15/1, 2021 Temmuz ayında 4,983 lira alıyorken, Ocak ayında 5,320 lira maaş alacak.

Hizmetli maaşı ne kadar oldu? 2022 zamlı Hizmetli maaşı kaç TL?

2023'ÜN SONUNDA MEMUR MAAŞLARI (NET)

Sendika üyesi, evli ve 2 çocuklu kamu görevlisi

Hizmetli 15/56.516 lira Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Öğretmen 9/1 7.594 lira

Öğretmen 1/48.358 lira

Şef 4/17.890 lira

Mühendis 8/110.271 lira

Sendika üyesi bekar kamu görevlisi

Hizmetli 15/55.700 lira

Öğretmen 9/17.760 lira

Şef 4/17.192 lira

Hemşire 1/48.872 lira

Hizmetli maaşı ne kadar oldu? 2022 zamlı Hizmetli maaşı kaç TL?
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