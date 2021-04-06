Hizmetiçi eğitim enstitüsünde sona doğru
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Hizmetiçi eğitim enstitüsünde sona doğru

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Hizmetiçi eğitim enstitüsünde sona doğru

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Karadağ Orman mevkiinde inşa edilerek yapım çalışmalarında sona gelinip önümüzdeki sezon hizmete sunulacak olan Adıyaman Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünü inceledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Karadağ Orman mevkiinde inşa edilerek yapım çalışmalarında sona gelinip önümüzdeki sezon hizmete sunulacak olan Adıyaman Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünü inceledi.

Vali Mahmut Çuhadar, sahip olduğu tüm sosyal donatılarıyla muazzam bir merkez olarak tasarlanıp modern bir mimariyle inşa edilen ve yapım çalışmalarında sona gelinerek, iç tefrişat çalışmalarına başlanan hizmetiçi eğitim enstitüsünde incelemelerde bulunarak merkezin son durumu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'den bilgi aldı.

Binanın tüm katlarını gezerek, binanın genel durumu ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Mahmut Çuhadar, iç tefrişat çalışmalarına başlanan merkezin önümüzdeki sezon hizmete sunulacağını söyledi.

Hizmetiçi eğitim merkezinin hizmete sunulmasıyla birlikte Adıyaman'ın birçok konferans, toplantı ve etkinliklere ev sahipliği yapacağını söyleyen Vali Çuhadar, "Çalışmalarında sona gelinen hizmetiçi eğitim enstitüsü 220 yataklı uygulama oteli, bilgisayar ve mobil seminer odaları, konferans salonları, lokantası, kafeteryası ve diğer sosyal donatılarıyla muazzam bir merkez olarak inşa edilmiştir. Proje kapsamında ayrıca, 24 derslikli turizm otelcilik meslek lisesi ile 200 öğrenci kapasiteli pansiyonda binası da bitirilmiştir. Burada öğrencilerimiz uygulamalı olarak eğitimler alacaktır. Modern bir mimariyle inşa edilerek önümüzdeki sezon hizmete sunulacak olan merkez, beş yıldızlı otel konforunda halkımıza hizmet verecektir. Bu tesisin ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Hizmetiçi eğitim enstitüsünde sona doğru
Hizmetiçi eğitim enstitüsünde sona doğru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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