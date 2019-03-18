İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu bir yerel seçim. Muhtar, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri seçeceksiniz. Bütün adayların projelerinin, hizmet anlayışlarının yarıştığı bir seçim olmasına gayret edelim. Biz ona gayret ediyoruz." dedi.

Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Bursa'nın İznik ilçesinde halka hitap etti.

İznik çinisinin hak ettiği değeri bulamadığını söyleyen Akşener, bu sanatı icra edenlerin para kazanamaz hale geldiğini savundu.

Ekonominin kötüye gittiğini öne süren Akşener, Millet İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey ve İznik Belediye Başkan adayı Kenan Karakaş için oy istedi.

Daha sonra Yenişehir ilçesine geçen Akşener, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara seslendi.

Akşener, Yenişehir halkından Millet İttifakı'na destek isteyerek, şunları kaydetti:

"Bizim seçmenimiz ister bize ister Cumhur İttifakı'na oy versin hepsi canımız, kanımız, kardeşimizdir. Bu bir yerel seçim. Muhtar, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri seçeceksiniz. Bütün adayların projelerinin, hizmet anlayışlarının yarıştığı bir seçim olmasına gayret edelim. Biz ona gayret ediyoruz. Bugüne kadar hiçbir siyasetçinin hakkında terbiyesiz bir söz etmedim. Hiçbir siyasetçiyi tehdit etmedim. Cumhurbaşkanı tehdit edince, önüne gelen beni tehdit ediyor."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra İnegöl ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mustafa Bozbey ile Millet İttifakı'nın İnegöl Belediye Başkan adayı Hakan Özdemir'e destek isteyen Akşener, şöyle konuştu:

"Millet İttifakı'nın belediye başkan adayları yürekli insanlardır. Bu zamanda sanayici olan birisinin kalkıp da 'zillet zillet' diye suçlanan, neredeyse sabahtan akşama kadar tehdit edilen bir siyasi partiden aday olabilmesi için gerçekten yürek yemiş olması gerekiyor. Hakan kardeşimize teşekkür ediyorum. İşini gücünü bıraktı, İnegöl'e hizmet etmek için yola çıktı. Burası gerçekten önemli."

Kaynak: AA